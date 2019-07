El ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade (PS) cuestionó las críticas que se han realizado al proyecto que pretende disminuir la jornada laboral a 40 horas semanales. En El Primer Café, el ex diputado cuestionó que tanto se ha "satanizado" que ya "ni siquiera se habla del proyecto de Camila Vallejo, se habla del proyecto del Partido Comunista. Eso es una estrategia comunicacional y así no se discuten estas cosas, los intereses de los trabajadores están por sobre estas pequeñeces", agregó.

