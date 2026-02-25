Síguenos:
Juventus rozó la hazaña, pero quedó eliminado en el alargue ante Galatasaray en la Champions

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
Juventus estuvo a punto de lograr la hazaña, pero quedó eliminado ante Galatasaray en los play-offs de la Champions League, pese a imponerse por 3-2 en Turín. El cuadro italiano llegó a estar 3-0 arriba, con los goles de Manuel Locatelli, Federico Gatti y Weston McKennie y forzó el alargue, pero el cuadro turco anotó dos más en el tiempo extra, gracias a Victor Osimhen y Baris Yilmaz, y ganó por 7-5 la llave global.

