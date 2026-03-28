Ante el alza de bencina, camioneros evalúan subir tarifas de traslado, "o si no, no hay camiones"

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) evalúa que se incrementen las tarifas de traslado de los productos en al menos un 30% debido al alza de la bencina; de lo contrario, "no habrá camiones para mover las cargas".

El presidente del gremio, Juan Araya, afirmó que el valor del diésel subió un 61%, lo que complica la labor de los choferes, que no recibirán subvenciones o bonos para amortiguar la subida de precios, a diferencia de transportistas escolares y taxistas.

"Esto le afecta al pequeño camionero, al 'pyme'. Si no suben las tarifas, no hay camiones para mover las cargas. O suben lo que tienen que subir -hemos llegado a un acuerdo entre todos los camioneros que debe ser de un 30%-, o si no, no hay camiones para descargar los contenedores de los barcos", expresó.

"El combustible a nosotros nos ha subido un 61%. Estamos pidiendo que a los pequeños camioneros que tienen renta presunta, se les dé un bono como a los taxistas y a las tías de los furgones. Pero lo más importante es que nosotros tengamos la capacidad de subir las tarifas (de traslado), porque hoy tú sales con el camión a trabajar y después no tienes plata para llenar el estanque", afirmó Araya.

Se espera que el lunes las organizaciones del rubro se reúnan para tomar una decisión.

Autoridades regionales critican "medidas centralistas" del Ejecutivo

En paralelo, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz (exRD), señaló que "lo complejo es que las medidas que toma el Gobierno son centralistas", en desmedro de regiones como la que lidera, que necesita de camiones para abastecerse.

"Es compleja la situación del alza en combustible, porque todo lo que nosotros comemos, todos los recursos para vestirno y para la construcción, todo eso viene acá por flete, por camión", lamentó.

"Obviamente, el alza va a alterar la calidad de vida, la va a hacer más costosa y nos va a afectar", reconoció.

En tanto, el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica (DC), indicó en Cooperativa que el aislamiento geográfico de su comuna obliga a que dependa de los combustibles, por lo que el incremento de su precio les "pegará el doble".

Académico aclara que postergación de alza de la luz no implica su eliminación

Este eventual escenario inflacionario -entre otros factores- causó que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) postergara el reajuste tarifario en el cobro de la luz. Inicialmente, estaba fijado para abril, pero se aplazó a julio a pedido del Congreso y de empresas del sector.

Ante esto, el académico de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago (Usach) Humberto Verdejo aclaró que la decisión de la SEC "lo único que hace es postergar el inicio del pago de la deuda; no la disminuye, elimina ni evita".

"¿Por qué se hace esto? Porque como va a haber un incremento importante en la tarifa final producto del traspaso de la deuda a los clientes de manera individual, se realiza esta postergación con el fin de, entiendo yo, tratar de buscar una solución alternativa que tenga el menor impacto posible en la tarifa", afirmó.