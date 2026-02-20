Francisco Frésard, ingeniero civil de la Universidad de Chile y especialista en seguridad vial, apuntó en Lo que Queda del Día a la necesidad de actualizar las leyes del tránsito tras el accidente que dejó cuatro fallecidos este jueves en la comuna de Renca.

Para el experto, el reglamento actual para transporte de materiales peligrosos "es extemporáneo" y rudimentario, además de "atrasado y peligroso" en materias como el consumo de alcohol, ya que solamente especifica un periodo de seis horas antes de manejar.

