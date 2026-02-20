Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.3°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Experto: Reglamento para el transporte de materiales peligrosos es "atrasado y rudimentario"

Publicado:
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Francisco Frésard, ingeniero civil de la Universidad de Chile y especialista en seguridad vial, apuntó en Lo que Queda del Día a la necesidad de actualizar las leyes del tránsito tras el accidente que dejó cuatro fallecidos este jueves en la comuna de Renca.

Para el experto, el reglamento actual para transporte de materiales peligrosos "es extemporáneo" y rudimentario, además de "atrasado y peligroso" en materias como el consumo de alcohol, ya que solamente especifica un periodo de seis horas antes de manejar.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados