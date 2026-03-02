Permiso de circulación 2026: ¿Qué documentos se necesita y hasta cuándo se puede pagar?
Existe la posibilidad de pagar en dos cuotas, la segunda entre el 1 y el 31 de agosto.
Con la llegada de marzo y el fin de las vacaciones, se inicia también el proceso de pago del permiso de circulación 2026, trámite obligatorio para poder circular de manera legal por calles y carreteras del país.
Se trata de un impuesto anual cuyo monto varía según el tipo y tasación del vehículo, y que se paga en beneficio directo de las municipalidades. El plazo para cancelar vence el 31 de marzo, aunque existe la posibilidad de pagar en dos cuotas, la segunda entre el 1 y el 31 de agosto. Sin embargo, si esta última no se cancela, el permiso se considera impago.
El trámite puede realizarse en las direcciones de tránsito de cada comuna, en puntos habilitados por los municipios o a través de sus plataformas en línea.
Cabe destacar que quienes deben cumplir con esta obligación son los propietarios de automóviles particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, carrozas fúnebres, vehículos de turismo o de servicios especiales, station wagons, camionetas y también carros y remolques de hasta 1.750 kilos de capacidad de carga.
Para conocer el monto que corresponde pagar este 2026, los contribuyentes pueden revisar la tasación fiscal disponible en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos, donde es posible consultar por código y año de fabricación o ingresando las características del vehículo.