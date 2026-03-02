Permiso de circulación 2026: ¿Qué documentos se necesita y hasta cuándo se puede pagar?

Con la llegada de marzo y el fin de las vacaciones, se inicia también el proceso de pago del permiso de circulación 2026, trámite obligatorio para poder circular de manera legal por calles y carreteras del país.

Se trata de un impuesto anual cuyo monto varía según el tipo y tasación del vehículo, y que se paga en beneficio directo de las municipalidades. El plazo para cancelar vence el 31 de marzo, aunque existe la posibilidad de pagar en dos cuotas, la segunda entre el 1 y el 31 de agosto. Sin embargo, si esta última no se cancela, el permiso se considera impago.

El trámite puede realizarse en las direcciones de tránsito de cada comuna, en puntos habilitados por los municipios o a través de sus plataformas en línea.

Cabe destacar que quienes deben cumplir con esta obligación son los propietarios de automóviles particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, carrozas fúnebres, vehículos de turismo o de servicios especiales, station wagons, camionetas y también carros y remolques de hasta 1.750 kilos de capacidad de carga.

¿Cuáles son los requisitos para pagar el permiso de circulación?

No tener multas impagas.

No figurar en el Registro de Pasajeros Infractores.

No estar en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Tener la revisión técnica vigente.

¿Cuál es la documentación necesaria si el vehículo ya está en circulación?

Permiso de circulación anterior.

Revisión técnica vigente o certificado de homologación, si corresponde.

Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) vigente.

Padrón o tarjeta de dominio según inscripción en el Registro Civil.

¿Cuál es la documentación necesaria si el vehículo es nuevo?

Factura de compra, junto con su copia.

Inscripción en el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Certificados de homologación y de normas, si corresponde.

SOAP vigente hasta el 31 de marzo de 2027.

Para conocer el monto que corresponde pagar este 2026, los contribuyentes pueden revisar la tasación fiscal disponible en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos, donde es posible consultar por código y año de fabricación o ingresando las características del vehículo.