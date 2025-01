Venta de autos eléctricos en Chile subió 183% durante 2024

La Asociación Nacional Automotriz (ANAC) comunicó que la venta de autos eléctricos en Chile durante el año 2024 tuvo un aumento de 183% en comparación con 2023, mientras que la venta de vehículos livianos y menores disminuyó un 3,7% durante el mismo período.

El ente emitió su Informe del Mercado Automotor Diciembre 2024, que arrojó que los automóviles livianos y menores cerraron dicho año con la venta de 302 mil unidades.

La ANAC apuntó al "débil escenario económico de Chile" y al "complejo escenario internacional" como las razones de la disminución en las transacciones de este tipo de vehículos, pese a que en diciembre registraron un alza de 3,2% -casi 28 mil unidades nuevas-, "consolidando el mejor desempeño experimentado durante los últimos seis meses de 2024".

Las marcas más vendidas fueron Toyota, Suzuki y Hyundai.

"Lo que estamos viviendo es que la gente está prefiriendo moverse en un automóvil particular por la seguridad que entrega, por el confort, porque hay rapidez en los desplazamientos", dijo Diego Mendoza, secretario general de la ANAC.

"Después de la pandemia, con los cambios en el horario del trabajo y el teletrabajo, la gente ve en el automóvil una herramienta de libertad, de emprendimiento, de programar tu vida vacacional, personal, familiar y laboral. Por eso creemos que hay un creciente interés en comprar automóviles y esto ocurre en todos los países que avanzan hacia el desarrollo, por lo que Chile no es la excepción", añadió Mendoza.

Caída en los precios, principal razón del incremento de ventas en el sector eléctrico

Respecto al alza en las transacciones de vehículos eléctricos, se registró una venta de 4.500 unidades totales durante 2024, donde el tipo más vendido fue el microhíbrido, que tuvo 6.840 inscripciones anuales (un aumento de 114% comparado al año 2023).

Los expertos consideran que este aumento de las ventas es debido a precios más accesibles, la estandarización de conectores de carga y la entrada en vigencia de la Ley de Eficiencia Energética, por lo que esperan que los números sigan subiendo en 2025.

"Cada vez más, las personas están considerando la compra de un auto eléctrico -no como ocurría hace cuatro o cinco años atrás- por el tema de los precios", dijo Rubén Mendoza, gerente de Marketing de la agencia de automovilismo Movicenter.

"Hoy, nuevas marcas con nuevos modelos están ofreciéndose al mercado como nuevas alternativas cercanas o menores a los 20 millones de pesos. Ése es el umbral donde las personas empiezan a pensar en los vehículos eléctricos como una buena opción", aseguró el gerente.

Asimismo, el economista de la Universidad Adolfo Ibáñez Felipe Berger desestimó que los costos de usar un auto eléctrico se encarezcan debido al aumento del IPC y de los valores del TAG.

"Pensemos en una persona que se compra un vehículo, pero no en la Región Metropolitana: no necesariamente va a pagar TAG, entonces no hay un efecto directo. Y una persona que compre un auto en esa (otra) región, también puede ser que use las autopistas interurbanas, por lo que el incremento del TAG no tendrá un impacto directo", dijo el académico.

Desde la consultora económica Forecast proyectaron que, para este 2025, la venta de vehículos livianos y medianos sea cercana a las 300 mil unidades; es decir, un alza de 2,5%, y el 3,5% de esas ventas corresponda a autos completamente eléctricos o híbridos.