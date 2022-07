Boric en inauguración de Vespucio Oriente: "El mérito es de todos quienes trabajaron en esto"

El Presidente Gabriel Boric participó en la inauguración del primer tramo de la autopista Américo Vespucio Norte y expresó que "para poder hacer una obra como esta, se requiere una continuidad en las políticas del Estado", por lo que aclaró que "el mérito no es de este Gobierno sino de todos quienes trabajaron en esto".

Este sábado se realizó la apertura oficial del primer tramo de Américo Vespucio Oriente (o AVO I) entre Avenida Príncipe de Gales y El Salto, que comprende 9,1 kilómetros que atraviesan seis comunas de la capital.

Según el Ministerio de Obras Públicas, esta es la autopista de mayor circulación de buses del transporte público, por lo que incluirá una vía "Sólo Buses", como también ciclovías y paseo peatonal; además, reducirá los tiempos de 40 a 10 minutos en horario punta y se realizará un pago efectivo por kilómetro recorrido.

✅ Es la autopista con mayor circulación de buses de transporte público e incluye vía Sólo Buses.

✅ Reduce los tiempos de 40 a 10 minutos en horario punta e incluye 5 kilómetros de ciclovías continua y paseo peatonal fluido #MásObrasPúblicas #MOPBuenVecino

👇🏾 pic.twitter.com/FK4o34QffD — Ministerio de Obras Públicas🇨🇱 (@mop_chile) July 23, 2022

En la inauguración, el Mandatario indicó que "para poder hacer una obra como esta se requiere empresas serias, y se requiere un Estado serio y una continuidad en las políticas del Estado".

"La idea de esto debe haber partido hace cerca de 20 años, la construcción partió en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet y continuó durante el gobierno del Presidente Piñera, y hoy día a nosotros nos toca inaugurarlo, pero el mérito no es de este Gobierno, el mérito es de todos quienes trabajaron en esto", recalcó.

Agregando que "estamos pensando en un nuevo estándar para los futuros presidentes o presidentas cuando inauguren digan 'esta idea que hace 15, hace 20, hace 10 años partió y hoy día lo estamos ejecutando' y eso es tremendamente importante".

Por otra parte, las autoridades anunciaron que se pretenden retomar los trabajos en el teleférico Huechuraba-Providencia para su uso el 2025 y que obras similares a AVO I se harán en la autopista Vespucio Sur.

POLÉMICA CON MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA

El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, se refirió en Cooperativa a la polémica de la Municipalidad de Huechuraba, luego que informara que la concesionaria no tenía el permiso para iniciar el cobro en el telepeaje ubicado en La Pirámide, debido a que aún no cuenta con patente comercial. "Lo primero es dar la tranquilidad que si hoy día estamos inaugurando Américo Vespucio Oriente es porque todo lo que corresponde, el contrato que tenemos el Gobierno con la empresa, a través del Ministerio de Obras Públicas, está completamente en regla", aseguró.

"Más que concentrarme en la polémica, me estoy concentrando en las soluciones", dijo.

Por su parte, el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, reiteró que es necesario realizar las diligencias correspondientes: "Nosotros hemos hecho ver nuestro punto de vista legal. Tenemos la convicción de que Américo Vespucio Oriente tiene que cumplir con la normativa vigente en nuestro país, siendo una empresa de carácter internacional y, por tanto, aplicaremos las multas que correspondan si ellos inician el cobro".

"También señalar que nosotros no nos oponemos a la obra propiamente tal, porque es una obra impresionante de beneficio para los ciudadanos, pero todavía no entregan las medidas de mitigación, todavía no entregan una vía alternativa", puntualizó el jefe comunal.

En tanto, desde la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), advirtieron que existe un precedente legal que indica que si bien la empresa no tiene la patente, aún no corresponde pagarla.

"Toda empresa, sea autopista, sea una panadería o lo que sea, para poder funcionar una patente comercial que se da en la Municipalidad que tengas tu domicilio. la autopista es lo mismo. En el caso de la autopista y en el tema de Contraloría, que dice que la patente la autopista la empieza a pagar cuando empieza a tener ingresos. Es decir, cuando empieza a cobrar los peajes y va a tener ingresos, entonces, en el año tributario correspondiente paga la patente", explicó Leonardo Daneri, presidente de Copsa.

Además, dio cuenta que "cuando se escucha hablar de que se quieren clausurar los pórticos, los pórticos son un bien nacional de uso público, que son propiedad del Estado, no de la concesionaria".