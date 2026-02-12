"No entendemos por qué": Chiloé rechaza drástica reducción de vuelos pese a alta demanda

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Ancud, Gastón Cárcamo, calificó de "inentendible" la decisión de Latam y Sky de reducir drásticamente sus frecuencias hacia el archipiélago de Chiloé.

Mientras Latam bajará de siete a cuatro vuelos semanales, Sky operará solo viernes y domingos.

Cárcamo destacó que el recorte ocurre pese a que la ocupación turística en enero de 2026 creció un 15%, alcanzando un 64,8%.

Para el dirigente, la falta de oferta es un problema crónico: "La demanda siempre ha superado la oferta. Uno quiere comprar un pasaje y no puedes, a no ser que lo compres con tres meses de anticipación", aseguró.

El gremio sostiene que las aerolíneas buscan centralizar sus operaciones en el Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, terminal que hoy cuenta con categoría internacional, ignorando que los accesos a dicha ciudad están colapsados.

"Lo que no entendemos es por qué, si tengo una alta demanda, puedo rebajar esto. Están apostando a que no nos van a perder porque nos trasladaremos a Puerto Montt", denunció Cárcamo.

Abandono del Aeródromo de Mocopulli

El líder gremial también apuntó a la precariedad del Aeródromo de Mocopulli (Dalcahue), donde la DGAC mantiene inversiones frenadas hace tres años. Según detalló, el recinto "carece de combustible para los aviones" y de equipos técnicos básicos, lo que desincentiva la operación privada.

Para Cárcamo, esta situación evidencia un "centralismo exacerbado" y una nula gestión de las autoridades regionales para proteger la conectividad insular.

"Lo que pasa siempre en los extremos es que la autoridad te da el 20% de lo que pides y el otro 70% se patea para adelante. Así funciona el país", concluyó, exigiendo compromisos para la ampliación definitiva del terminal aéreo.

Para la próxima semana, el gremio espera concretar reuniones con las gerencias de Latam y Sky, además de una audiencia con el gobernador regional, Alejandro Santana.