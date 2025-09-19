Fiscalización a buses interurbanos deja más de 180 millones de pesos en multas

Durante estas Fiestas Patrias, la Dirección del Trabajo está fiscalizando los buses interurbanos en todo Chile para resguardar la seguridad de pasajeros y tripulaciones.

Producto de estos controles ya se han cursado 64 multas por casi 184 millones de pesos, principalmente en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

No se registraron infracciones que obliguen a suspender la labor de los conductores. Las fiscalizaciones continuarán hasta que terminen las celebraciones.

En total, se realizarán más de 200 controles, con foco en los trayectos de más de 5 horas de duración. Se verificará que los choferes y auxiliares respeten los tiempos máximos de conducción y los descansos obligatorios.

De esta manera, explicó la Dirección del Trabajo, se busca prevenir accidentes vinculados a la fatiga, una de las principales causas de riesgo en carreteras durante estas fechas.

"Queremos que las familias viajen tranquilas y que los trabajadores del transporte puedan desempeñar sus funciones con el debido descanso. El respeto de la jornada laboral es también un resguardo de la vida y la seguridad de todas y todos", señaló el director nacional (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez.

En caso de detectar infracciones, las multas pueden ir desde 207.795 pesos hasta más de 4 millones de pesos, dependiendo de la gravedad. Además, los inspectores tienen la facultad de suspender a tripulantes que no cuenten con el registro de asistencia o que acumulen infracciones de conducción y descanso.