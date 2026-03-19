Camioneros tildan de "imprescindible" el Mepco: Sin él, "está en riesgo la cadena de abastecimiento"

Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), advirtió en Cooperativa los efectos que podría tener una eventual modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco), en medio de las alzas del precio del petróleo.

Pérez aseveró que "es imprescindible que haya un instrumento" estabilizador, apuntando a que "de lo contrario tendríamos que aceptar que todas las emergencias del precio del combustible pase directamente a los consumidores, a la industria, a los camioneros, y produciría un efecto inflacionario en el país".

En ese sentido, explicó que "la obligación nuestra es mantener el abastecimiento de la nación, o sea que la cadena logística siga funcionando. Y para eso se necesitan medidas que afecten lo menos posible. Por eso que la posición nuestra es tan importante en el sentido de que los generadores de carga tienen que colaborar".

"(Por ejemplo) si el petróleo sube -vamos a poner una cifra simbólica- 500 pesos el valor del litro de petróleo, el generador de carga tiene que entender que ese valor, que es entre el 30 y el 40% de la operación, tiene que inmediatamente ser indexado a tarifa porque de lo contrario el dueño de camión no va a poder seguir funcionando y ahí se pone en riesgo la cadena de abastecimiento",

"Nosotros no somos ningún gremio que vamos a hacer presión a nadie. A nosotros nos interesa que los generadores de carga lo entiendan", afirmó.

El presidente de la CNTC detalló sobre la reunión que sostuvo esta semana con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que "existe una buena disposición de parte del ministro y el Ejecutivo para buscar una solución. Pero aquí hay una responsabilidad que también debe tomarla el Parlamento, porque esto está establecido por ley de la República y las leyes y las modificaciones de las leyes se producen en el Parlamento".

"Nosotros lo que hemos solicitado es mantener el instrumento Mepco u otro instrumento similar para la estabilización y que la variabilidad, que hoy día es cada 21 días en el tema del diésel, sea por 30 días", sostuvo.

"Es fácil darse cuenta que el barril de petróleo no se va a mantener, va a seguir subiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine la guerra entre Estados Unidos e Irán. Y ahí el modelo de los recursos va a hacer que el monto se estabilice en el Mepco u otro instrumento y podremos volver a la normalidad", planteó.

Asimismo, fue un poco más allá también y señaló que "hay que tener claridad respecto de lo que pasa con los chilenos que usan combustible como bencina, parafina, gas. Esto no solamente va a afectar a la actividad del transporte de carga por camión. Nosotros queremos que esto sea una solución para todos los chilenos, no particularmente para los camioneros. Entonces, es una crisis nacional".