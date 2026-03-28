El alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, expresó profunda "indignación" ante la decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de cancelar la última etapa del proyecto de ciclovía en el eje Alameda-Providencia, que contempla una ruta -de 8 kilómetros de extensión- de alto estándar desde Plaza Baquedano hasta Avenida Pajaritos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el jefe comunal dijo ver la decisión "con sorpresa y mucha frustración, porque se trata de un proyecto de 10 años de trabajo, que ha trascendido gobiernos, autoridades. No se puede jugar con los temas que ya están planificados, que hay acuerdo, que son beneficiosos para Chile. Es muy complejo".

"Yo quisiera que el ministro (Iván Poduje) y su equipo tengan la disposición de sentarse en una mesa y poder dialogar y poder conversar sobre este tema. Los proyectos hay que terminarlos: a las políticas públicas de esta naturaleza y trascendencia hay que darles continuidad", aseveró.

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