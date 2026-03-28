Orrego respondió a Poduje por suspensión de ciclovía: "El ahorro es mínimo y el daño es grande"

Autoridades regionales y comunales abordaron la eventual paralización de la ciclovía contemplada en el proyecto Nueva Alameda, luego de que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, emplazara al Gobierno de Santiago a financiar parte de la obra.

En una actividad en la que participaron la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, y el gobernador regional, Claudio Orrego, este último respondió al planteamiento del secretario de Estado y defendió la continuidad del proyecto.

Orrego sostuvo que el presupuesto del Ministerio de Vivienda es muy superior al del Gobierno de Santiago y que el costo de la ciclovía representa "una fracción mínima del gasto de la cartera".

"El presupuesto del Ministerio de Vivienda son seis billones de dólares, mientras que el del Gobierno de Santiago es una mínima fracción. Esta obra representa el 0,09% del presupuesto del ministerio; el ahorro es mínimo y el daño es grande", afirmó la autoridad regional.

En ese sentido, pidió que se mantenga el compromiso asumido para ejecutar la iniciativa y aseguró que solicitó una reunión con el ministerio para aclarar la situación.

El gobernador advirtió además que "no cuentan con información directa sobre una eventual postergación o cancelación de la obra, por lo que espera que el tema se resuelva mediante diálogo" entre las instituciones involucradas.

El proyecto contempla una ciclovía desde Pajaritos hasta Plaza Italia, con una extensión aproximada de 3,8 kilómetros, y ya contaba con diseño, etapas de licitación y recursos asignados.

En tanto, el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, expresó su molestia por el eventual cambio, señalando que "la iniciativa incluía también la restauración del Parque Bueras en su comuna y que se enteró de la situación a través de la prensa".

El jefe comunal afirmó que la posible detención del proyecto genera "sorpresa, indignación y frustración", considerando que se trata de una iniciativa que lleva cerca de diez años de trabajo y que, a su juicio, debería continuar más allá de cambios de gobierno.

Tanto Orrego como Ríos coincidieron en que no fueron informados previamente sobre una eventual suspensión o aplazamiento y solicitaron al ministro Poduje abrir una instancia de conversación con las comunas involucradas para definir el futuro del proyecto.