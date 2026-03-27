Exministro Muñoz: "la ciclovía Alameda trasciende Gobiernos y debe continuar"
El anterior titular de Transportes cuestionó la suspensión de la construcción de la ciclovía, enfatizando que es una solución ante al alza de los combustibles.
"Menos emisiones, más salud, más felicidad, mejor ciudad. Se necesitan más espacios para ciclistas", enfatizó.
El MOP determinó paralizar la iniciativa a fin de cumplir con la política de ahorro fiscal del Ejecutivo, lo que provocó críticas del GORE metropolitano, Claudio Orrego, y de los alcaldes de Maipú, Estación Central y Lo Prado.