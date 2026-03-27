Exministro Muñoz: "la ciclovía Alameda trasciende Gobiernos y debe continuar"

El exministro de Transportes Juan Carlos Muñoz criticó la decisión del Gobierno de Kast de paralizar la construcción de la ciclovía del nuevo eje Alameda-Providencia, en un momento en que "la bicicleta aparece como una solución extraordinariamente oportuna" ante el alza de los combustibles.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) determinó congelar la tercera etapa del proyecto del nuevo eje, a fin de cumplir con la política de ahorro fiscal del Ejecutivo. Sin embargo, el GORE metropolitano, Claudio Orrego, y los alcaldes de Maipú, Estación Central y Lo Prado cuestionaron la medida.

En este contexto, el anterior ministro de Transportes posteó en X que comparte la frustración de los jefes comunales y que "la ciclovía Alameda trasciende Gobiernos y debe continuar. Es el principal eje de Santiago el que se viste de una ciclovía de alto estándar y que ya muestra altos niveles de uso".

"Y en tiempos en que los combustibles se vuelven no solo contaminantes, sino también caros, la bicicleta aparece como una solución extraordinariamente oportuna para la gente que puede pedalear", sostuvo el profesor de ingeniería.

"Menos emisiones, más salud, más felicidad, mejor ciudad. Se necesitan más ciclovías", cerró.