Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.7°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Transportes | Ciclistas

Exministro Muñoz: "la ciclovía Alameda trasciende Gobiernos y debe continuar"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El anterior titular de Transportes cuestionó la suspensión de la construcción de la ciclovía, enfatizando que es una solución ante al alza de los combustibles.

"Menos emisiones, más salud, más felicidad, mejor ciudad. Se necesitan más espacios para ciclistas", enfatizó.

Exministro Muñoz:
 ATON (referencial)

El MOP determinó paralizar la iniciativa a fin de cumplir con la política de ahorro fiscal del Ejecutivo, lo que provocó críticas del GORE metropolitano, Claudio Orrego, y de los alcaldes de Maipú, Estación Central y Lo Prado.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El exministro de Transportes Juan Carlos Muñoz criticó la decisión del Gobierno de Kast de paralizar la construcción de la ciclovía del nuevo eje Alameda-Providencia, en un momento en que "la bicicleta aparece como una solución extraordinariamente oportuna" ante el alza de los combustibles.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) determinó congelar la tercera etapa del proyecto del nuevo eje, a fin de cumplir con la política de ahorro fiscal del Ejecutivo. Sin embargo, el GORE metropolitano, Claudio Orrego, y los alcaldes de Maipú, Estación Central y Lo Prado cuestionaron la medida. 

En este contexto, el anterior ministro de Transportes posteó en X que comparte la frustración de los jefes comunales y que "la ciclovía Alameda trasciende Gobiernos y debe continuar. Es el principal eje de Santiago el que se viste de una ciclovía de alto estándar y que ya muestra altos niveles de uso".

"Y en tiempos en que los combustibles se vuelven no solo contaminantes, sino también caros, la bicicleta aparece como una solución extraordinariamente oportuna para la gente que puede pedalear", sostuvo el profesor de ingeniería.

"Menos emisiones, más salud, más felicidad, mejor ciudad. Se necesitan más ciclovías", cerró.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada