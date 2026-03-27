"Que ponga él la plata": Poduje responde a Orrego por cancelación de ciclovía en Alameda

Un cruce se generó entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el gobernador metropolitano Claudio Orrego, luego del recorte de financiamiento a la tercera etapa de la ciclovía del eje Nueva Alameda, que afectará a las comunas de Estación Central, Lo Prado y Maipú.

El proyecto contemplaba 3,8 kilómetros de extensión e incluía áreas verdes, iluminación y cruces peatonales, con una inversión cercana a los $6.600 millones.

El Ministerio de Vivienda justificó el recorte presupuestario, argumentando que "tenemos otras prioridades". Según explicó el ministro, los recursos serán destinados a la reconstrucción tras los incendios forestales en Valparaíso y Biobío.

"Tengo que levantar 5.000 viviendas y la plata es para eso. Nosotros no podemos estar financiando ciclovías cuando tenemos una emergencia gigantesca acá, tenemos medio millón de chilenos sin vivienda. Entonces es una cosa de prioridades", afirmó Poduje.

El secretario de Estado además emplazó al gobernador: "Yo creo que el gobernador Orrego ha armado una polémica artificial, él tiene recursos de sobra, de hecho se le perdieron mil millones y todavía sigue funcionando, que ponga él la plata".

El gobernador respondió a las palabras de Poduje, aseverando que "yo como gobernador heredé hartas obras con problemas y no teníamos plata, y les digo una cosa: las hemos terminado todas. Yo no me escudé en que tenía poca plata, yo terminé las obras que se le habían comprometido a los ciudadanos. Espero que este gobierno siga la misma línea".

"¿De verdad esto va a poner en jaque la reconstrucción de Concepción y de Valparaíso? No.", añadió.

El futuro del proyecto sigue en incertidumbre, mientras autoridades locales solicitan reuniones con el Ministerio de Vivienda para intentar revertir el recorte y completar la obra.