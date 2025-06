Hombre subió su moto a una micro llena de pasajeros

Una insólita situación se viralizó en redes sociales, en la que un hombre subió junto con su moto a una micro que se encontraba llena de pasajeros.

En el registro se puede ver cómo el sujeto posicionó el vehículo en la zona delimitada para personas con movilidad reducida, e incluso le pide a un pasajero que se mueva para hacer espacio.

"¿A dónde me voy a poner yo? ¿Cómo se le ocurre maestro?", se le escucha decir a un pasajero, ante lo cual el hombre le respondió "es voluntad nomás, pido permiso".

Los pasajeros de la micro no dudaron en reclamar la insólita situación al sujeto que cada vez se agitaba más. "Quédate callado nomás, si no me voy a entrar a enojar, te lo digo en buena voluntad, de caballero", le dice el hombre a un pasajero.

El Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, aseguró a Meganoticias que lo sucedido está "totalmente fuera de norma, no corresponde, no debería estar allí", haciendo alusión al vehículo.