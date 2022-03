Escolar discriminada en el Metro: "No te pueden tratar mal por tu físico"

María Fernanda, una joven de 19 años que estudia en Enseñanza Media, acusó que fue discriminada por funcionarios de la estación de Metro Lo Prado, quienes se burlaron de su cuerpo y no le permitieron pagar su pasaje escolar.

Durante la mañana de este miércoles, la estudiante pretendía viajar a su liceo y, como no cuenta con el pase escolar actualizado -se lo entregarán en abril-, presentó un certificado de alumna regular. En ese momento comenzaron los problemas.

La joven llamó a su hermana para que la ayudara y, cuando ésta fue a conversar con la funcionaria a cargo, se llevó una tremenda decepción: "Esta señora, gritando, empieza a hacer señas como de lo gorda. Yo me devuelvo y dice 'con lo gorda que está tu hermana, que deje de comer y que guarde su plata para el pasaje'. Yo quedé en shock", señaló la hermana, en conversación con el matinal "Mucho Gusto".

"En ningún momento pedí que la dejaran pasar gratis", aclaró la mujer, quien se ha hecho cargo de su familia tras un accidente cerebrovacular de su mamá: "Para nosotros ha sido muy difícil".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lo Prado Conectado 🌐 (@lopradoconectado)

María Fernanda dijo al programa de televisión que normalmente paga el pasaje adulto, "pero ayer no tenía plata entonces saqué el certificado de alumno regular", un método con el que no ha tenido problemas en otras estaciones.

"Como soy más grande, nunca me creen que soy escolar. La gente siempre me ha mirado raro", agregó. Aunque nunca había llegado a recibir un trato como el de este miércoles: "Por último, de un niño me espero que se burle del físico de una joven, ¿pero de una señora ya adulta?

La estudiante contó que "cuando la gente me dice esas cosas igual me da pena, pero eso me hace ser más fuerte y decirle a todas las personas que sufren esto, que sean fuertes, que no por tener un físico así vamos a ser menos".

"Las personas no saben lo que uno vive a diario o los problemas que vienen de antes (...), tengo que ser fuerte y hablarle a las otras personas para que ellos sepan que esto no es un delito. No te pueden tratar mal por tu físico", reflexionó.