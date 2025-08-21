Síguenos:
País | Transportes | Metro

Metro informa interrupción parcial del servicio en la Línea 1

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El tramo entre Salvador y Los Leones está suspendido.

Metro informa interrupción parcial del servicio en la Línea 1
 ATON
Metro de Santiago informó la interrupción parcial del servicio en la Línea 1 la tarde de este jueves, por la presencia de una persona en la vía.

Desde poco antes de las 13:40, el tramo entre Salvador y Los Leones permanece suspendido, y con estaciones cerradas.

Por ende, el servicio está habilitado entre las estaciones San Pablo y Baquedano, y entre Tobalaba y Los Dominicos.

Debido a esta contingencia, Red Metropolitana de Movilidad dispuso la circulación de buses Apoyo Metro paralelos a la Línea 1, que realizan recorridos en bucle entre Baquedano y Tobalaba.

Además, transitan por las calles más buses de los recorridos 106, 401, 405, 405c, 406, 407, 412, 418, 421 y 426.

