Tópicos: País | Transportes | Metro

Metro informa que se normaliza el servicio de la Línea 1

Autor: Cooperativa.cl

La empresa afirmó haber subsanado los problemas iniciados a las 6:30.

Se trató de Unión Latinoamericana, República, Los Héroes y La Moneda.

Cuatro estaciones de la Línea 1 del Metro estuvieron cerradas durante la mañana de este lunes, según informó la empresa de transportes pasadas las 6.30 de la mañana. El problema se dio por superado una hora más tarde.

Se trató de Unión Latinoamericana, República, Los Héroes y La Moneda, las que no están disponibles desde pasadas las 06:30 horas.

Junto a esto, también se registró retraso en la frecuencia habitual en la Línea 2, por lo que se debió suspender la ruta expresa.

Red Movilidad confirmó que se dispusieron buses de apoyo que funcionan de forma paralela a la Línea 1, con el fin de aliviar un poco el alto flujo de personas en el sector.

