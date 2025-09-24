Metro informa suspensión del servicio en siete estaciones de la Línea 1
La empresa de transportes dio a conocer emergencia por "persona en la vía".
Metro informó la mañana de este miércoles que a causa de una "persona en la vía" suspendió el servicio en siete estaciones de la Línea 1.
La empresa detalló que las siguientes estaciones se encuentran sin servicio: Santa Lucía, Universidad Católica, Baquedano (combinación suspendida), Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones.
Debido a lo anterior, la Línea 1 sólo está disponible entre los tramos San Pablo a Universidad de Chile y de Tobalaba a Los Dominicos.
Debido a la suspensión de las mencionadas estaciones, Metro entregó distintas alternativas de viaje.
Si vas desde Línea 2 hacia Los Dominicos, combina en La Cisterna con Línea 4 A hasta Vicuña Mackenna. Luego, cambia a Línea 4 hasta Tobalaba y finalmente combina con Línea 1.
Si vas desde Línea 2 hacia Los Dominicos, combina en La Cisterna con Línea 4 A hasta Vicuña Mackenna. Luego, cambia a Línea 4 hasta Tobalaba y finalmente combina con Línea 1.
Si vas desde San Pablo hacia Los Dominicos, combina en U. de Chile con Línea 3 hasta Plaza Egaña. Luego, cambia a Línea 4 hasta Tobalaba y finalmente combina con Línea 1.
Si vas desde San Pablo hacia Los Dominicos, combina en U. de Chile con Línea 3 hasta Plaza Egaña. Luego, cambia a Línea 4 hasta Tobalaba y finalmente combina con Línea 1.
Si vas desde Línea 3 Los Libertadores hacia Línea 1 Los Dominicos, combina en Plaza Egaña. Luego, cambia en Tobalaba y finalmente combina con Línea 1.
Si vas desde Línea 3 Los Libertadores hacia Línea 1 Los Dominicos, combina en Plaza Egaña. Luego, cambia en Tobalaba y finalmente combina con Línea 1.