Tópicos: País | Transportes | Metro

Metro informa suspensión del servicio en siete estaciones de la Línea 1

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La empresa de transportes dio a conocer emergencia por "persona en la vía".

En portada

Metro informó la mañana de este miércoles que a causa de una "persona en la vía" suspendió el servicio en siete estaciones de la Línea 1.

La empresa detalló que las siguientes estaciones se encuentran sin servicio: Santa Lucía, Universidad Católica, Baquedano (combinación suspendida), Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones.

Debido a lo anterior, la Línea 1 sólo está disponible entre los tramos San Pablo a Universidad de Chile y de Tobalaba a Los Dominicos.

Alternativas de viaje

Debido a la suspensión de las mencionadas estaciones, Metro entregó distintas alternativas de viaje.

Si vas desde Línea 2 hacia Los Dominicos, combina en La Cisterna con Línea 4 A hasta Vicuña Mackenna. Luego, cambia a Línea 4 hasta Tobalaba y finalmente combina con Línea 1.

Si vas desde San Pablo hacia Los Dominicos, combina en U. de Chile con Línea 3 hasta Plaza Egaña. Luego, cambia a Línea 4 hasta Tobalaba y finalmente combina con Línea 1.

Si vas desde Línea 3 Los Libertadores hacia Línea 1 Los Dominicos, combina en Plaza Egaña. Luego, cambia en Tobalaba y finalmente combina con Línea 1.

