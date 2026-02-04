Síguenos:
Tópicos: País | Transportes | Metro

Servicio parcial en la Línea 2 del Metro por persona en la vía

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El Metro de Santiago informó que la Línea 2 se encuentra suspendida entre las estaciones Rondizzoni y Santa Ana debido a la presencia de una persona en la vía.

El servicio está operativo en los tramos entre Franklin y Hospital El Pino, y entre Cal y Canto y Vespucio Norte, afectando combinaciones desde la Línea 5 por Santa Ana, y desde Los Héroes por Línea 1.

Frente a la contingencia, el sistema Red dispuso la circulación de buses Apoyo Metro en bucle entre Franklin y Cal y Canto, además de reforzar recorridos habituales en paralelo a la Línea 2.

