Tras 10 meses, Línea 5 del Metro volvió a operar al 100% con reapertura de estación Laguna Sur

Luego de 10 meses, la Línea 5 del Metro de Santiago volvió a operar al 100 por ciento luego de que este lunes reabriera la estación Laguna Sur en la comuna de Pudahuel, la última que faltaba por retomar su funcionamiento entre las que fueron afectadas por daños e incendios en el marco de hecho violentos durante el estallido social iniciado en octubre de 2019.

De esta forma, el trazado que recorre 10 comunas completó la recuperación de sus 30 estaciones gracias a esta reapertura, que se suma a las estaciones Del Sol y Las Parcelas que volvieron a operar en las últimas semanas, como parte de la tercera y última fase del proceso de reconstrucción del tren.

06:00 hrs. Iniciamos una nueva jornada con buenas noticias. Laguna Sur ya está disponible y con esto #L5 está con todas sus estaciones habilitadas 🚇☺ pic.twitter.com/GXaGtDofoP — Metro de Santiago - #QuédateEnCasa (@metrodesantiago) September 7, 2020

"Reabrir una estación, y más aún cuando alcanzamos un hito relevante del proceso de reconstrucción, siempre es un momento bien especial y emotivo por todo lo que ha significado este tiempo. Los equipos de reconstrucción terminan su trabajo y toman la posta los equipos de operaciones y servicios, en una cadena de mucho trabajo y esfuerzo, con una sola y gran motivación: devolverles su estación a los vecinos y la comunidad", destacó el presidente de Metro, Louis de Grange.

Los trabajos de la estación consideraron la reconstitución de aproximadamente dos mil metros cuadrados de superficie, a nivel de accesos, interior de la estación, áreas técnicas y servicios.

[Reapertura] El equipo de estación Laguna Sur #L5 recibe a sus primeros pasajeros 💚💚🚇 Bienvenidos ☺ pic.twitter.com/k1YB6foCzD — Metro de Santiago - #QuédateEnCasa (@metrodesantiago) September 7, 2020

Este lunes, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, destacó la completa recuperación de la Línea 5, esperando que aquello se traduzca en "ganancia de tiempo y mucha más comodidad" para los usuarios.

Se reconstruyeron las boleterías, los recintos técnicos, operacionales y las salas administrativas; y se restituyeron todos los sistemas, como circuitos de alumbrado y fuerza, de control (sistema de torniquete entrada y salida) y de comunicaciones (sonorización a pasajeros y comunicación con centro de control).

El funcionamiento de Laguna Sur, no obstante, no es con toda su capacidad: los ascensores y escaleras mecánicas aún no estarán operativos puesto que, debido al nivel de los daños y la complejidad de estas reparaciones, algunos de estos equipamientos requieren varias semanas y otros incluso meses para volver a estar en servicio, explicó la estatal.

Por ello, mientras duren los trabajos, Metro recomienda a los pasajeros con movilidad reducida que traten de utilizar Barrancas, la estación más cercana con ascensores en servicio; asimismo, también apunta que es posible solicitar asistencia y coordinar ayuda con los equipos de estaciones llamando al teléfono 800 540 800.

Agradecemos al equipo de reconstrucción que nos permitirá estar vuelta con nuestros vecinos de estación Laguna Sur 👷💚



📷: Afinando últimos trabajos.

🚇: Mañana #L5 tendrá todas sus estaciones disponibles. pic.twitter.com/7bJYzqc3QR — Metro de Santiago - #QuédateEnCasa (@metrodesantiago) September 6, 2020

Además, se mejoraron los estándares de seguridad en Laguna Sur: fueron reforzados los accesos con portones especiales, fue incorporado un nuevo sistema de monitoreo de cámaras en algunos accesos para mejorar la vigilancia en la estación y su entorno y fue instalado un sistema de protección contra incendio en la pasarela que comunica el edificio de la estación con los andenes.

Con esta reapertura, Metro tiene rehabilitadas 131 de las 136 estaciones totales, es decir, cuenta con el 96 por ciento de su red disponible; resta la reapertura -programada para el último trimestre de este año- de las estaciones Trinidad, San José de la Estrella, Los Quillayes, Elisa Correa y Protectora de la Infancia, todas de la Línea 4.