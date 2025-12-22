Navidad 2025: Horarios del comercio y plan de transporte para las fiestas

A pocos días de Navidad, el comercio registra una alta afluencia de público y las autoridades desplegaron planes especiales en centros comerciales, carreteras, terminales y aeropuertos, ante el aumento de compras y desplazamientos por las fiestas y el inicio de las vacaciones.

El flujo se intensificó durante el último fin de semana y se mantiene en la recta final antes del 24 de diciembre, con mayor concurrencia en malls, especialmente en jugueterías, además de congestión en estacionamientos y calles aledañas.

Desde la Cámara de Centros Comerciales señalaron que el sector se preparó para estas fechas. Su gerente de asuntos gremiales, Sebastián Castillo, afirmó que "durante los últimos días, y como era esperable, hemos visto un aumento en la afluencia de público en los distintos centros comerciales a lo largo del país, en particular durante este fin de semana previo a Navidad".

Agregó que "los distintos centros comerciales se han preparado desde la logística, el stock, el personal y también con distintas medidas de seguridad para que sea una bonita experiencia al interior de estos establecimientos", subrayando que "esta fecha también es clave para el empleo, pero también para la economía en general".

Según indicó, "se estima que el gasto promedio mensual por familia durante el mes de diciembre aumentará en 340 mil pesos".

Para quienes dejen las compras para el 24 de diciembre, ese día habrá cierre anticipado por tratarse de la víspera de un feriado irrenunciable. Los horarios variarán según cada cadena, con término de atención mayoritariamente entre las 18:00 y las 19:30 horas.

Transporte y viajes

En paralelo, se activaron medidas de contingencia por los viajes de fin de año. En el aeropuerto de Santiago se espera el paso de 1.118.695 pasajeros entre el viernes 19 de diciembre y el viernes 2 de enero.



"Estamos observando un flujo importante de fin de año por Navidad y Año Nuevo (...). Queremos lanzar un plan informativo que estaremos reforzando estos días con recomendaciones a nuestros pasajeros como anticipar sus viajes, planificarlos en casa, hacer el check-in y llegar al aeropuerto con una o dos horas de anticipación en vuelos nacionales y dos a tres en las internacionales", dijo el gerente de comunicaciones y asuntos corporativos del aeropuerto de Santiago, Manuel Valencia.

En la misma línea, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, señaló que "viene Navidad, viene un fin de semana entre Navidad y Año Nuevo, viene Año Nuevo. Van a ser muchos los desplazamientos de las personas y nuestro rol como ministerio es acompañarlos".

Añadió que el despliegue se realiza "junto con Carabineros, inspectores municipales, Senda y la Dirección del Trabajo, de modo de generar un despliegue que permita que todos esos desplazamientos ocurran de la forma más segura posible", y recalcó que "la responsabilidad última está en la forma como conduce cada persona".

Además, en el terminal de buses Turbus Alameda se presentó el refuerzo del programa Tolerancia Cero, en el marco de una campaña que apunta a un transporte seguro y a la gestión de riesgos, mediante el refuerzo de fiscalizaciones a conductores.