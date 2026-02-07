Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago33.3°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Presidente Kast

Kast anuncia este sábado a sus subsecretarios y delegados

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Dará a conocer la lista durante una ceremonia que se realizará esta jornada alrededor en el hotel Radisson Blu, lo que ha generado alta expectación política.

Kast anuncia este sábado a sus subsecretarios y delegados
 ATON

La interrogante se ha enfocado sobre si Kast privilegiará nombres técnicos e independientes en vez de partidistas, tal como lo hizo en la conformación de su gabinete ministerial.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras un par de postergaciones, el Presidente electo, José Antonio Kast, anunciará los nombres de quienes integrarán la "segunda línea" de su venidero Gobierno: los subsecretarios y delegados presidenciales.

El republicano dará a conocer la lista en el hotel Radisson Blu de Las Condes durante una ceremonia que se realizará esta jornada, lo que ha generado alta expectación política.

Concretamente, en los últimos días, la interrogante se ha enfocado sobre si Kast privilegiará nombres técnicos e independientes en vez de partidistas, tal como lo hizo en la conformación de su gabinete ministerial.

En paralelo, el actual subsecretario general de Gobierno, Erwin Díaz, señaló en Cooperativa que esperan seguir realizando las reuniones bilaterales con el Gobierno entrante la próxima semana. 

"El proceso de cierre y traspaso lo hemos hecho muy ordenadamente y desde la plataforma hemos subido toda la información requerida de los servicios, a fin de que esto sea impecable y tengan toda la tranquilidad", dijo la autoridad.

"Vamos a hacer un traspaso a la altura de lo que hemos hecho como país, con una mirada muy republicana y patriota, porque lo que representamos es una tarea de Estado donde no hay diferencias políticas", añadió. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada