Kast anuncia este sábado a sus subsecretarios y delegados

Tras un par de postergaciones, el Presidente electo, José Antonio Kast, anunciará los nombres de quienes integrarán la "segunda línea" de su venidero Gobierno: los subsecretarios y delegados presidenciales.

El republicano dará a conocer la lista en el hotel Radisson Blu de Las Condes durante una ceremonia que se realizará esta jornada, lo que ha generado alta expectación política.

Concretamente, en los últimos días, la interrogante se ha enfocado sobre si Kast privilegiará nombres técnicos e independientes en vez de partidistas, tal como lo hizo en la conformación de su gabinete ministerial.

En paralelo, el actual subsecretario general de Gobierno, Erwin Díaz, señaló en Cooperativa que esperan seguir realizando las reuniones bilaterales con el Gobierno entrante la próxima semana.

"El proceso de cierre y traspaso lo hemos hecho muy ordenadamente y desde la plataforma hemos subido toda la información requerida de los servicios, a fin de que esto sea impecable y tengan toda la tranquilidad", dijo la autoridad.

"Vamos a hacer un traspaso a la altura de lo que hemos hecho como país, con una mirada muy republicana y patriota, porque lo que representamos es una tarea de Estado donde no hay diferencias políticas", añadió.