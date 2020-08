Paro de camioneros: Presidente Piñera pide unir fuerzas para "combatir la violencia y terrorismo"

El Presidente Sebastián Piñera aseguró hoy entender el pedido de los camioneros, por lo que llamó a unir fuerzas para "combatir la violencia y el terrorismo".

Este sábado se cumplió el tercer día de paro luego de que los dirigentes rechazaran "de plano" la propuesta realizada por el Gobierno.

Piñera manifestó que "hemos desplegado cerca de 4.000 carabineros para asegurar el orden y la tranquilidad en las carreteras, pero yendo al fondo del tema, entendemos la preocupación, la angustia, que sienten muchos camioneros que ven con tanta frecuencia como son atacados, asaltados, vandalizados e incendiados. En eso los entendemos y estamos del mismo lado. En eso somos absolutamente aliados".

"El verdadero adversario, verdadero enemigo, es la violencia, es el terrorismo, son los grupos armados que no respetan a nada y a nadie y, por lo tanto, lo lógico es unir nuestras fuerzas", remarcó.

Ante esto, Piñera llamó a la ciudadanía a denunciar y no justificar cualquier acto de violencia, solicitud en la que no dejó al margen a la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC): "la solución del tema de los camioneros no está en un paro o en cortar la carretera; está en el diálogo, y el Gobierno ha estado permanentemente abierto al diálogo y les hemos hecho propuestas", afirmó.

"Y estamos dispuestos a seguir dialogando, siempre y cuando se haga sin ultimátums, sin tomas y sin violencia", agregó el Mandatario.

También advirtió que la cadena de abastecimiento no se verá afectada.

Respecto a los proyectos de ley pedidos por los camioneros, aseguró que todos se encuentran en el Congreso siendo revisados, y -enfatizó- "desde hace mucho tiempo", por lo que ahora se encuentran siendo revisados con "mucha urgencia".

Sin embargo, la máxima autoridad del país pidió a los parlamentarios que aceleren el proceso de aprobación de estas leyes.

Finalizando, "pido que el paro de camioneros, de algunos camioneros, se deponga, porque la solución no son los paros; la solución es la unidad", concluyó.