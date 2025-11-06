Taxista de 81 años atacó a micro con un fierro tras presunto choque

Un taxista de 81 años protagonizó un grave incidente en Las Condes, luego de interceptar un bus del sistema Red y atacar su estructura con un fierro.

El hecho ocurrió tras una discusión previa entre el conductor del taxi y el chofer del bus por un presunto choque.

De acuerdo con registros que circulan en redes sociales, el hombre alcanzó al bus, lo adelantó y se detuvo frente a él para impedir su avance. Acto seguido, tomó un objeto metálico y comenzó a golpear el parabrisas.

El taxista rompió la ventana lateral del conductor, lo que provocó la caída de vidrios dentro del bus y puso en riesgo tanto a los ocupantes como al chofer. Luego se dirigió hacia las ventanas laterales, donde viajaban adultos y niños, mientras algunos pasajeros intentaban alejarse.

El ataque continuó pese a los reclamos de quienes se encontraban en el vehículo.

Posteriormente, un joven se acercó por detrás y le arrebató el fierro al adulto mayor que presentaba dificultades para moverse, y tiritones en sus manos.

Carabineros constató que el taxi no estaba inscrito a nombre del anciano, aunque mantenía la documentación correspondiente al día. De todas maneras, el sujeto quedó citado a declarar ante la justicia.