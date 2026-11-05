Teleférico Bicentenario ad portas de marcha blanca: Kast será el primer pasajero

El Teleférico Bicentenario marcará su primer hito oficial de marcha blanca el martes 10 de noviembre, tras superar meses de pruebas técnicas.

Según informó La Tercera este jueves, esa jornada el Presidente José Antonio Kast realizará un primer viaje de prueba junto a ministros de Estado, mientras que, durante la tarde, las autoridades de Transporte liderarán una actividad junto a la Sociedad Concesionaria Teleférico Bicentenario en Avenida del Parque 420, en Ciudad Empresarial.

Pese a este despliegue, el hito no significa la apertura inmediata al público general. La puesta en marcha definitiva para los usuarios se mantiene fijada para el primer trimestre de 2027.

Tiempos de viaje y capacidad de traslado

El nuevo trazado abarca una extensión de 3,4 kilómetros sobre el Cerro San Cristóbal, recorrido que permitirá cruzar desde Providencia hasta Huechuraba en solo 13 minutos y convertirse en una alternativa frente a los 45 minutos que toma, en promedio, el traslado terrestre en horario punta.

El complejo operará a una velocidad de 21 km/h con frecuencias de salida cada 12 segundos.

El equipamiento totaliza 121 cabinas, de fabricación suiza, habilitadas para 10 personas sentadas cada una, lo que generará una capacidad de transporte de hasta 6.000 pasajeros por hora en ambos sentidos de circulación.

La red dispondrá de tres paradas estratégicas ubicadas en Canal San Carlos, Parque Metropolitano y Santa Clara. (FOTO: ATON)

Las tres estaciones del trazado

El proyecto, adjudicado en 2018 y con una inversión aproximada de 80 millones de dólares a cargo del Ministerio de Obras Públicas, contará con tres puntos de acceso:

Estación Canal San Carlos : Situada entre Nueva Tobalaba y Nueva Tajamar (Providencia).

: Situada entre Nueva Tobalaba y Nueva Tajamar (Providencia). Estación Parque Metropolitano : Emplazada en Avenida El Cerro 750.

: Emplazada en Avenida El Cerro 750. Estación Santa Clara: Ubicada en Avenida del Parque, en el sector de Ciudad Empresarial (Huechuraba).

Pasaje del Teleférico Bicentenario

En tanto, el inicio de las pruebas técnicas del Teleférico Bicentenario reinstaló la urgencia sobre su modelo tarifario, debido a que las bases de licitación originales no aseguraron su incorporación automática a la red de buses y Metro ni el pago único mediante tarjeta Bip!.

Frente a la proximidad de su funcionamiento, alcaldes de las comunas beneficiadas solicitaron que la integración tarifaria rija desde el día uno de la operación comercial y no se postergue por hasta tres años, plazo que fija el documento de concesión para que el Ministerio de Transportes pueda solicitar dicha medida al MOP.

La puesta en marcha del Teleférico Bicentenario reabrió la discusión por la tarifa y la integración a la tarjeta Bip!. (FOTO: ATON)

Sin un subsidio ni integración con Red Movilidad, el costo estimado del boleto en 2027 rondará los 1.000 pesos por trayecto, obligando al usuario a cancelar un cobro suplementario completo al combinar con otro medio de transporte.