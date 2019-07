Las comunas de Santiago con menos recursos son las que más gastan en transporte

Los hogares de Santiago gastan en promedio más de 150 mil pesos mensuales en transporte, según reveló un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

El estudio "Acceso a la ciudad: impactos y oportunidades de los servicios en la calidad de vida" analizó más de 42 millones de combinaciones de viaje en el Gran Santiago y cuánto gastan las familias para transportarse en el acceso al trabajo, a los servicios y a los estudios.

De esta manera, se concluyó que el gasto promedio en transporte en una familia de tres personas llega a los 155 mil pesos, los que se dividen en 128 mil pesos para ir al trabajo, 85 mil para acceder a servicios y 46 mil para ir a estudiar.

Pero también mostró que desigualdad sigue siendo un tema en el acceso al transporte: las comunas con menos recursos son las que más pagan en proporción a su salario.

Por ejemplo, en La Pintana una familia gasta en promedio un 25 por ciento de su sueldo en viajar al trabajo y un 21 por ciento de sus ingresos para acceder a servicios.

En cambio, en comunas como Providencia o Las Condes sólo gastan un 3 ó 4 por ciento de su ingreso promedio mensual para viajar al trabajo o acceder a servicios.

Frente a estos resultados, la Cámara Chilena de la Construcción propuso reorganizar los servicios, particularmente privados, tales como almacenes, supermercados, malls, strip centers, farmacias, cajeros automáticos y entretenimientos, entre otros.

"Si bien el acceso a servicios no es lo que genera mayores costos en términos de tiempos de traslado, representa un alto gasto monetario respecto de los ingresos de los hogares, teniendo un impacto económico casi tan relevante como los viajes por trabajo", aseguró el gerente de estudios de la CChC, Javier Hurtado.

También apuntaron a potenciar la inversión pública para el mejoramiento del espacio urbano, y generar mecanismos que incentiven la inversión y la asociación pública-privada.

"El 66% de quienes usan el transporte público es de ingresos bajos"

En tanto, el experto en transportes Jaime Bravo sostuvo que "el 66 por ciento de la gente que usa el transporte público es de ingresos bajos. Eso significa de que dedican gran parte de sus ingresos mensuales al tema de movilizarse".

"El subsidio no está siendo orientado a los sectores más desposeídos, o sea, lo que sí vemos en un cuadro de subsidios son gente de la tercera edad, pero en el caso particular de la gente más humilde evidentemente representa un gasto muy significativo de sus remuneraciones y es por eso que lo que ya, teniendo una costumbre histórica de evadir, va a ser muy difícil retirar ese concepto mientras no exista una direccionalidad para solventar y atender a ese sector", sentenció el académico.