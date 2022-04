Mujer cayó por la ventana de un bus del Transantiago: "Yo no la toqué, no le encuentro sentido"

Un accidente en la comuna de Cerro Navia causó impacto en las redes sociales: Se trata de la caída de una mujer desde un bus del Transantiago, al que se le desprendió la ventana.

El hecho ocurrió durante un viraje del conductor de la micro por las calles Salvador Gutiérrez con Santos Luis Medel. En ese momento, la pasajera cayó y se golpeó la cabeza y el hombro contra el asfalto.

Salvador Guitierrez con Santos Medel #cerronavia



Micro vira a gran velocidad, se desprende ventana trasera derecha, una persona cae quedando inconsciente#Chile No fue noticia... pic.twitter.com/HSdlBRfiDQ — Constitución digna para Chile (@GatoPorLiebreCL) April 16, 2022

Marcela, la víctima del video, conversó con el matinal "Tu Día" y explicó que "no iba apoyada. (La ventana) estaba sobrepuesta, yo no la toqué. No le encuentro sentido a por qué cayó".

La mujer, que trabaja como asesora del hogar y ese día estaba acompañando a su mamá a pedir hora al médico, quedó inconsciente tras la caída y sólo recuerda cuando despertó hospitalizada horas después.

Marcela ahora tiene 12 puntos en su cabeza y en el hombro, mientras reconoce que "no estoy bien de salud y he perdido hartos días de trabajo".

El alcalde de la comuna, Mauro Tamayo, confirmó al mismo programa de Canal 13 que el municipio presentó un oficio a la División de Transporte Público Metropolitano para que fiscalice "máquina a máquina" los buses de la empresa responsable.

Según Tamayo, la firma concesionaria admitió que varios de sus buses antiguos presentan problemas con las ventanas, debido a antigüedad y a que están diseñadas para que se desprendan fácilmente en caso de emergencia.