Paradero de micro fue instalado al revés en Renca

Una insólita situación se registró en la comuna de Renca, luego de que vecinos del sector advirtieran que un paradero de micro fue instalado al revés.

La estructura, instalada hace solo unos días, quedó orientada de tal forma que los asientos apuntan hacia una reja que colinda con la caletera de la autopista Costanera Norte, en lugar de quedar posicionados hacia el flujo normal del tránsito.

Esto obliga a las personas a esperar el transporte público de espaldas a la dirección por donde pasan los buses.

Si bien las señales podotáctiles para personas no videntes fueron instaladas correctamente, la ubicación general del paradero no corresponde a estas guías. Sin embargo, el paradero aún no está terminado, ya que falta instalar la cubierta superior y la información de los recorridos de los buses que pasan por el sector.