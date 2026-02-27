Aeropuerto de Santiago recibió a más de 5 millones de pasajeros durante el verano

Esta mañana, las autoridades del Aeropuerto de Santiago entregaron un balance detallado sobre el movimiento de pasajeros durante la temporada estival de este año.

Durante los meses de enero y febrero se registró un flujo de más de 5 millones de personas, con picos diarios de más de 90 mil pasajeros.

En cuanto al turismo doméstico, los destinos más solicitados fueron Calama, Antofagasta y Puerto Montt, manteniendo una clara tendencia hacia los extremos del país. A nivel internacional, los preferidos son Lima, Buenos Aires y Brasil.

El gerente general de Nuevo Pudahuel, Nicolas Claude, señaló: "No es un crecimiento fuerte, pero balanceado entre internacional y nacional. Lo que podemos resaltar es el crecimiento de lo internacional, más que todo".

Además, el ejecutivo señaló el aumento en el interés en los destinos de Florianópolis y Río de Janeiro.