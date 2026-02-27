Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago29.3°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Turismo

Aeropuerto de Santiago recibió a más de 5 millones de pasajeros durante el verano

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Calama y Puerto Montt destacaron en el turismo interno, mientras que Florianópolis y Río de Janeiro impulsaron el crecimiento internacional.

Aeropuerto de Santiago recibió a más de 5 millones de pasajeros durante el verano
 ATON
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Esta mañana, las autoridades del Aeropuerto de Santiago entregaron un balance detallado sobre el movimiento de pasajeros durante la temporada estival de este año.

Durante los meses de enero y febrero se registró un flujo de más de 5 millones de personas, con picos diarios de más de 90 mil pasajeros.

En cuanto al turismo doméstico, los destinos más solicitados fueron Calama, Antofagasta y Puerto Montt, manteniendo una clara tendencia hacia los extremos del país. A nivel internacional, los preferidos son Lima, Buenos Aires y Brasil.

El gerente general de Nuevo Pudahuel, Nicolas Claude, señaló: "No es un crecimiento fuerte, pero balanceado entre internacional y nacional. Lo que podemos resaltar es el crecimiento de lo internacional, más que todo".

Además, el ejecutivo señaló el aumento en el interés en los destinos de Florianópolis y Río de Janeiro.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada