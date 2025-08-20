¿Cuándo comienza el Travel Sale?

La Cámara de Comercio de Santiago, junto a la Asociación Chilena de Empresas de Turismo y la Federación de Empresas de Turismo de Chile, dio a conocer las fechas en las que se realizará el próximo Travel Sale, iniciativa que ofrece una serie de ofertas en el sector del turismo.

En concreto, el evento contempla rebaja en pasajes de avión, hotelería, seguros de viaje, incluso maletas y mochilas, con descuentos de hasta 55% en 35 marcas del sector.

La iniciativa estará disponible desde el lunes 25 de agosto hasta el miércoles 27, y las empresas participantes están disponibles en el sitio web travelsale.cl.