Más de 150 mil chilenos viajaron a República Dominicana en 2025

República Dominicana celebrará este viernes 27 de febrero su independencia con desfiles, música y una fuerte puesta en valor de su identidad cultural, algo que atrae fuertemente a los chilenos, que han elegido ese país como su destino predilecto en el Caribe: durante 2025 más de 150 mil compatriotas viajaron a ese país como destino turístico.

Según datos del Ministerio de Turismo dominicano, los compatriotas que prefieren ese destino son principalmente jóvenes y adultos altamente influenciados por contenidos digitales y que ve en el Caribe una alternativa concreta y asequible para planificar vacaciones largas (en promedio 9 días) y con variada oferta de hotelería y actividades, dependiendo de los gustos e intereses.

Estudios del Ministerio de Turismo dominicano exponen precisamente estas características: el 51% de los chilenos que viajan a ese destino adquirió paquetes de vuelo + alojamiento; el 42% reservó con seis meses de anticipación (en promedio); el 81% eligió el destino por sus playas, con zonas como Punta Cana como principal atractivo; el 85% se informó a través de redes sociales antes de decidir; el 50% tiene entre 21 y 49 años; y el 55% corresponde a mujeres.

De acuerdo con los mismos sondeos, la expansión de rutas y tarifas competitivas ha sido determinante.

Luz María Peña, gerente de ventas de la aerolínea Arajet en Santiago, expuso que "Chile y República Dominicana mantienen una relación comercial y turística que se ha fortalecido de manera sostenida en los últimos años. Hemos visto cómo el interés de los chilenos por el Caribe crece temporada tras temporada, y nuestro compromiso es seguir facilitando esa conexión. Conectamos culturas y profundizamos un vínculo que ya es parte de la historia turística entre ambos países".