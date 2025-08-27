Suspenden tours de compras a Chile por supuestas amenazas de hinchas, según medio argentino

Según reportes de la prensa argentina, importantes empresas de tours de compras en Mendoza suspendieron temporalmente sus viajes a Chile debido a la circulación de audios con supuestas amenazas de hinchas de Universidad de Chile.

La medida de seguridad se toma a una semana de los violentos incidentes ocurridos en el partido contra Independiente en Avellaneda.

El medio argentino La Voz detalla que los mensajes viralizados prometen una "venganza" y advierten de posibles represalias contra vehículos con patente argentina en territorio chileno.

A raíz de esto, una de las principales compañías, Punto Viajes, reprogramó sus salidas tras recibir alertas de colegas chilenos y después de que un bus mendocino fuera apedreado el domingo en Los Andes.

La decisión fue replicada por otras empresas, como La Torre Transporte y Servicio, cuyo dueño, Franco Pivato, confirmó la cancelación de cinco viajes, al relatar que las amenazas apuntaban a tomar represalias "donde vieran patentes argentinas", sin distinguir entre buses o autos particulares, por lo que consideró innecesario correr el riesgo de que un pasajero resultara herido.

El empresario también señaló que, si bien las agresiones contra argentinos al cruzar la cordillera "han tomado mayor dimensión a raíz del partido", es un problema que existe "desde siempre", incluyendo roturas de vidrios y robos. Incluso mencionó dificultades con las autoridades chilenas en situaciones anteriores.

La medida tiene un fuerte impacto económico, ya que, según el informe, diariamente viajan a Santiago entre 40 y 50 buses con un promedio de 60 pasajeros cada uno, afectando directamente a los comerciantes chilenos que dependen de este flujo. Por ahora, las rutas hacia otras ciudades como Temuco no han reportado incidentes ni suspensiones.

Mientras tanto, las autoridades chilenas investigan el origen y la veracidad de las amenazas, de acuerdo a la publicación, sin que hasta ahora se haya confirmado una relación directa entre los audios y los incidentes reportados.

El clima de tensión se ha extendido, e incluso se reportó que hinchas de Audax Italiano quemaron una camiseta de Independiente en su estadio, aumentando la preocupación por la seguridad de los ciudadanos argentinos en Chile.