Cierran las playas de Cartagena, El Tabo y Santo Domingo por culpa de la fragata portuguesa

La Seremi de Salud de la Región de Valparaíso decretó la prohibición de baño y de actividades recreativas en todas las playas de las comunas de Cartagena, El Tabo y Santo Domingo, debido a la presencia de fragata portuguesa en el sector.

La medida, de carácter temporal, afecta a los balnearios de las tres comunas de la provincia de San Antonio y se mantendrá vigente hasta que la autoridad confirme que no existe riesgo para la población.

El seremi subrogante de Salud, Carlos Zamora, explicó que la decisión se adoptó tras una notificación de la autoridad marítima: "Fuimos notificados por la Capitanía de Puerto de San Antonio sobre la presencia de ejemplares de fragata portuguesa en playas de las tres comunas, por lo que como Autoridad Sanitaria dictamos una prohibición temporal de baño y actividades recreativas", señaló.

Desde la Armada, el jefe del Departamento de Intereses Marítimos de la Capitanía de Puerto de Algarrobo, sargento segundo Juan Vásquez, detalló que "ayer (viernes) se recibió el llamado informando la aparición de fragatas portuguesas en las playas de San Carlos, playa chica Las Cruces y Playa Blancas. Ante ello, la patrulla se comunicó con la Seremi".

Las autoridades reiteraron el llamado a no ingresar al mar ni manipular esta especie, que es altamente tóxica, incluso cuando se encuentra fuera del agua o aparentemente muerta.

Recomendaciones ante picaduras

La fragata portuguesa se distingue por poseer un "flotador" de hasta 20 centímetros y tentáculos que pueden alcanzar los 20 metros de largo, con más de un millón de elementos urticantes por centímetro cuadrado.

Ante su presencia, la recomendación es no bañarse ni realizar juegos en el agua, no tocar los ejemplares y caminar por la arena utilizando calzado como sandalias o zapatillas.

En caso de picadura, se produce un dolor intenso similar a una quemadura, acompañado de enrojecimiento. La zona afectada se debe lavar inmediatamente -solo con agua de mar- y hay que retirar cuidadosamente los restos de tentáculos visibles raspando con un objeto rígido, como una cédula de identidad.

No se debe aplicar agua dulce ni frotar la piel con arena o toallas. Si se dispone de vinagre blanco doméstico, se puede aplicar sobre la lesión o sumergir la zona afectada entre 15 y 30 minutos.

Si los síntomas persisten, se recomienda acudir a un centro de la red asistencial. También está disponible el servicio Salud Responde al 600 360 7777.