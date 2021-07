"Postula Seguro": Vivienda lanza campaña contra estafas con subsidios

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) lanzó el plan "Postula Seguro", luego de que se detectaran casos de personas que cayeron en redes de estafadores el realizar los trámites para lograr un subsidio habitacional.

El Minvu realizó "un levantamiento en todo el país detectando la presencia de varios grupos de Facebook, Whatsapp donde falsos funcionarios engañaban a la gente".

"Queremos que las familias en todo Chile que sueñan con tener una vivienda no sean estafadas por personas inescrupulosas que se aprovechan. La idea de este decálogo es que las familias sepan que hacer y que no, para que no tengan que pasar por situaciones tan dolorosas e injustas como lo es una estafa", dijo el titular de la cartera, Felipe Ward.

Según la secretaría de Estado, "en los últimos 18 meses tenemos un total de 16 casos, en los cuales el principal argumento es la venta de un subsidio habitacional sin postulación".

Vivienda agregó que quienes desean postular a un subsidio deben: