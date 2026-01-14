En entrevista con El Diario de Cooperativa, el delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Yanino Riquelme, confirmó este miércoles que el cronograma de restitución de terrenos en la megatoma de San Antonio "se ha ido cumpliendo de acuerdo a lo planificado", pese a la resistencia de grupos violentos que calificó como "minoritarios".

Según la autoridad, el plan gubernamental busca despejar cerca de 100 hectáreas para devolvérselas a sus propietarios, mientras que las otras 110 hectáreas restantes serán destinadas a un proyecto habitacional para las familias que cumplen con los requisitos del Serviu. "Llevamos aproximadamente cinco hectáreas que ya se las hemos entregado al propietario", detalló.

Respecto a la detención de un joven de 21 años que figura en el listado de pensiones de gracia por el estallido social y que enfrentará cargos por homicidio frustrado contra Carabineros, el delegado aclaró que "nunca ha recibido la pensión" debido a problemas de ubicación. Sin embargo, señaló que el equipo jurídico evalúa la revocación definitiva de su pago si se comprueba su responsabilidad en los ataques durante el desalojo.

