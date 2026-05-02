Venta de viviendas nuevas aumentó un 20% por subsidio a la tasa hipotecaria

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) destacó que, a casi un año de la promulgación de la ley que creó el subsidio a la tasa para créditos hipotecarios, la venta de casas nuevas aumentó en un 20%.

La medida, planteada por la misma CChC y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) para reactivar el mercado inmobiliario, fue calificada como exitosa en su momento y ofrecía un total de 50 mil subsidios con un plazo de 2 años o hasta agotar stock, para la compra de viviendas de menos de 4.000 UF.

Las últimas cifras de febrero de ABIF mostraron que casi 40 mil beneficios fueron otorgados y casi 20 mil solicitudes estaban en evaluación. Asimismo, en el primer trimestre de ventas nuevas en la Región Metropolitana, según el informe de la CChC, se aumentó 19% en 12 meses, pasando de 4.897 a 5.809 unidades, consignó La Tercera.

En cuanto a las ventas netas, que considera los desistimientos, el aumento es de un 35%. De acuerdo a la CChC, se trata de la máxima alza para un primer trimestre desde 2021, época de pandemia del Covid-19.

Alfredo Echavarría, presidente de CChC, destacó el "impulso que dio la ley de subsidio a la tasa, que, con un muy bajo impacto fiscal, incentivó a muchas personas a decidir la compra de viviendas de hasta 4.000 UF. Esta medida ayudó a bajar los dividendos mensuales y a tener más acceso al financiamiento, convirtiéndose en una herramienta muy valorada por las personas".

En ese sentido, precisó que durante el primer trimestre de este año subió un 27% la venta de viviendas de menos de 4.000 UF.

Desde el Ejecutivo, han planteado que el subsidio se extenderá hasta tramitar otras medidas como la exención transitoria del IVA a la venta de Vivienda. No obstante, hasta el momento, no se ha presentado ningún proyecto para prolongar su efecto.

De todas formas, desde el gremio señalaron que la suspensión del IVA por 12 meses "sin duda tendrá impacto, pero este será muy variable dependiendo de la incidencia del costo del terreno que no está afecto a IVA y dependiendo de la situación del IVA crédito que tenga cada proyecto".

"Creemos que debe complementarse con una extensión del subsidio a la tasa, medida que ha sido muy exitosa y que beneficia directamente a las personas, al reducir el valor de los dividendos en cerca de un 11%. En cualquier escenario, será fundamental avanzar con prontitud en la discusión de la ley para clarificar su alcance e impacto real", sostuvo la CChC.

Por otro lado, el informe dio cuenta de un alza en el precio de las viviendas, de 5,2% anual: 6% para departamentos y 3,4% para casas.

Echavarría apuntó a que el fenómeno "se explica por componentes estructurales como la sobrerregulación de nuevas exigencias técnicas, desactualización de planos reguladores, tributarios, aumentos en el costo del empleo (ley de 40 horas) y aumentos de costos de materiales a partir de la pandemia".

"Si bien no es posible verlo reflejado aún en la estadística oficial, se espera que en el mediano plazo la situación actual de la guerra en Medio Oriente tenga también un impacto, tanto en los precios de materiales de construcción como en costos asociados al alza del precio de los combustibles, con las obvias consecuencias en el precio de las viviendas", afirmó.