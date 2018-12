Descubren agua en uno de los asteroides más peligrosos para la Tierra

La Nasa informó el hallazgo de agua en uno de los asteroides más peligrosos para la Tierra. Se trata de Bennu, que está próximo a nuestro planeta y que mide unos 490 metros de diámetro.

Su acercamiento máximo al Sol queda en el interior de la órbita de la Tierra y su alejamiento máximo llega casi a la órbita de Marte. Científicos estiman que algún día podría golpear a nuestro planeta.

Este asteroide fue visitado por la sonda espacial Osiris-Rex que recogió muestras del polvo del asteroide con un brazo robótico y descubrió que el primitivo asteroide alberga agua.

"Información analizada procedente de la misión del Osiris-Rex, ha revelado la presencia de agua en la arcilla que conforma su objetivo científico, el asteroide Bennu", dijo la NASA en un comunicado.

Los datos obtenidos de los dos espectrómetros de la nave espacial revelaron la presencia de moléculas que contienen átomos de oxígeno e hidrógeno unidos entre sí, conocidos como "hidroxilos".

Si bien Bennu en sí es demasiado pequeño como para haber alojado agua líquida, el hallazgo sí indica que en algún momento hubo agua líquida en el cuerpo del que se escindió Bennu, un asteroide mayor.

