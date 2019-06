Eclipse solar: Autoridades preparan medidas de contingencia en rutas e Internet

Las autoridades comienzan a preparar las medidas de contingencia para recibir a cerca de 350 mil personas que está pronosticado que lleguen hasta la Región de Coquimbo para ver el eclipse solar el próximo martes.

El ministro de Transportes (s), José Luis Domínguez, informó que en la Ruta 41 que une La Serena con el observatorio Tololo en el Valle de Elqui será unidireccional desde las 09:00 hasta las 14:00 horas de poniente a oriente y desde las 14:00 horas hasta las 17:00 horas se prohibirá todo desplazamiento.

En tanto, en los vuelos en dirección Santiago-La Serena se incrementará la frecuencia de nueve -como es en un día normal- a 17 viajes los días domingo y lunes, previo al fenómeno astronómico.

Recomiendan dosificar uso de Internet

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, hizo un llamado a hacer un "uso responsable" de las redes y recomendó enviar solo mensajes de texto para no colapsar Internet.

"Hagan un uso responsable de las redes, que las personas usen las redes para mandar mensajes de texto, SMS, pero no para hacer streaming, no para mandar videos, no para mandar fotos, porque si no las redes podrían tener problemas y al final van a ser todas las personas las que van a sufrir las consecuencias", dijo.

El llamado es porque hay zonas en las que incluso no hay señal de Internet, más hacia la cordillera de la Región de Coquimbo.

Santiago: Parquemet tendrá evento con un astrónomo

El ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, invitó a los santiaguinos a asistir a una charla astronómica en el Anfiteatro Pablo Neruda en el Parque Metropolitano en el Cerro San Cristóbal.

"Lo que queremos es invitarlos al mejor lugar para poder apreciar el eclipse, acá vamos a estar esperando a las familias y a los vecinos que quieran acercarse, vamos a tener una serie de comodidades para que sea de la mejor manera posible", indicó Monckeberg.

En el lugar habrá buses de acecamiento a 600 pesos que subirán desde Pío Nono y Pedro de Valdivia al evento que tendrá lugar a las 15:00 horas.