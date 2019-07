"En Chile el Presidente importa más que la ciencia": Científica criticó que Piñera le arruinó el eclipse

La microbióloga Elisabeth Bik, reconocida ex académica de Stanford, criticó al Presidente Sebastián Piñera y dijo que le "arruinó" la experiencia del eclipse solar de este martes 2 de julio.

Bik vino a Chile para presenciar el fenómeno astronómico desde el Observatorio de La Silla, en la Región de Coquimbo, pero su paso por el país no fue del todo alegre, según contó en una larga serie de tuits.

Yesterday, we saw the gorgeous #2019SolarEclipse.

We had bought tickets to see it at @ESO observatory in La Silla, Chile, which would have many activities around the eclipse.

But poor organization and Chile's president ruined part of our fun.

(thread) pic.twitter.com/lKzAqIOKf4 — Elisabeth Bik (@MicrobiomDigest) 3 de julio de 2019

"Ayer vimos el precioso Eclipse Solar 2019. Compramos entradas para verlo en el observatorio de La Silla, que tendría muchas actividades. Pero la mala organización y el Presidente de Chile arruinaron parte de nuestra diversión", escribió.

De forma irónica enumeró una lista de recomendaciones para el Observatorio Europeo Austral (ESO) pensando en que organicen mejor el siguiente eclipse de 2231.

6. If you promise that the NTT telescope will be open to visit till 2:30pm, don't close it at noon when most people did not get up to the mountain until 11 am. Yes, the president of Chile paid a visit, but he did not go into the facility until 2 pm. pic.twitter.com/3QYHw41MRA — Elisabeth Bik (@MicrobiomDigest) 3 de julio de 2019

"Si prometen que el telescopio estará abierto para visitas hasta las 2:30pm, no lo cierren al mediodía cuando la mayoría no había llegado. Sí, el presidente de Chile estaba de visita, pero el no llegó al lugar hasta las 2 pm", lamentó la científica.

Bik reclamó además por la falta de baños, considerando que había más de mil personas que llegaban desde largos viajes a la mitad del desierto. Asimismo, lamentó que no los dejaran ingresar con botellas con agua y que separaran a cada visitante en las filas de entrada por la inicial de su nombre, separando a familias.

1. If you organize an event in the middle of the desert, with about 1000 visitors who had to drive/ride >2h to get to your locations, you want to have more than 1 porta potti. Your staff also needs to know where that toilet is, not say: "I have no idea". — Elisabeth Bik (@MicrobiomDigest) 3 de julio de 2019

10. Another bathroom tip: If you put "bathrooms" on your map, don't put a fence around them and only let the press use them. Especially not near a location where people had to wait in a long line to go to one of the telescopes. pic.twitter.com/xVx3KYLyrt — Elisabeth Bik (@MicrobiomDigest) 3 de julio de 2019

Pero las criíticas contra Piñera siguieron:

This could have been such a great chance for @ESO_Chile to showcase their beautiful location in the Atacama desert, and to do science outreach.

Instead, we got yelled at by security suits and could not visit the telescopes. pic.twitter.com/wpMfmL1wt3 — Elisabeth Bik (@MicrobiomDigest) 3 de julio de 2019

"En general, lo que más nos entristeció fue que la visita del presidente Sebastián Piñera, quien ni siquiera se quedó para el eclipse, arruinó el día a 1.000 visitantes que eligieron esta locación y pagaron por ello. En Chile, el presidente es más importante que la ciencia", aseguró.

De todas formas celebró el evento por su espectacularidad y explicó que sus críticas, desde la molestia inicial, eran principalmente contra los organizadores.