Dos rusos y un estadounidense fueron enviados al espacio en plena pandemia por Covid-19

La nave tripulada rusa Soyuz MS-16 fue lanzada este jueves desde el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán) rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI), a la que se acoplará hoy mismo, según la retransmisión en directo del despegue de la agencia espacial rusa, Roscosmos.

La nave, en la que viajan los cosmonautas rusos Anatoli Ivanishin e Iván Vágner y el astronauta de la NASA Christopher Cassidy, despegó a las 08.05 GMT (04.05 hora chilena) tal y como estaba previsto con la ayuda de un cohete Soyuz-2.1a, portador utilizado por primera vez para el lanzamiento de un aparato tripulado.

El acoplamiento de la Soyuz MS-16 con la plataforma orbital internacional, que se efectuará en régimen automático, está previsto para las 14.15 GMT (10.15 hora chilena).

#SoyuzMS16: T+08:49 min → third stage cut-off and separation of the Soyuz MS-16 spacecraft 🚀



Anatoly Ivanishin, Ivan Vagner (@ivan_mks63) and Christopher Cassidy are on their way to the International Space Station. Docking at 13:45 UTC.



The broadcast will start at 14:15 UTC pic.twitter.com/wysETqcEPF