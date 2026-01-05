Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago21.3°
Humedad61%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Sociedad | Astronomía | Espacio

El telescopio espacial Hubble identifica un nuevo tipo de objeto astronómico

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El hallazgo confirma la existencia de una “galaxia fallida” dominada por materia oscura y sin formación estelar.

Cloud-9 ofrece una ventana única para estudiar el universo primitivo y la naturaleza de la materia oscura.

El telescopio espacial Hubble identifica un nuevo tipo de objeto astronómico
 @NASA

Cloud-9, la nube sin estrellas dominada por materia oscura, observada por el telescopio Hubble.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Astrónomos han identificado con el telescopio espacial Hubble una nueva clase de objeto astronómico: una nube sin estrellas, rica en gas y dominada por materia oscura, considerada una reliquia de la formación temprana de galaxias. Apodada Cloud-9, es la primera detección confirmada de este tipo en el universo, lo que ayuda a comprender cómo se formaron las primeras galaxias y la naturaleza de la materia oscura.

"Esta es la historia de una galaxia fallida", dijo el investigador Alejandro Benítez-Llambay, señalando que la ausencia de estrellas confirma la teoría de que se trata de una estructura primordial que nunca llegó a formar un sistema estelar.

Según Andrew Fox, miembro del equipo para la Agencia Espacial Europea, "esta nube es una ventana al universo oscuro", porque permite observar directamente una región dominada por materia oscura, que no emite luz y por eso es tan difícil de detectar con otros métodos.

El objeto ha sido clasificado como una nube de Hidrógeno I limitada por reionización (RELHIC), término que describe un remanente de hidrógeno neutro del universo temprano que no ha formado estrellas, lo que lo convierte en un fósil cósmico.

Cloud-9 es compacto, altamente esférico y tiene un diámetro de unos 4.900 años luz. Aunque se descubrió hace tres años mediante radiotelescopios, solo la alta sensibilidad de Hubble permitió confirmar de forma definitiva la ausencia de estrellas en su interior.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada