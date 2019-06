Este lunes es el mejor día para observar a Júpiter desde la Tierra

Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar, estará en su punto más cercano a la Tierra de los últimos cinco años este lunes por la noche y hasta el martes al amanecer.

El evento permitirá observar esta brillante joya a simple vista. Sin embargo, de acuerdo a lo informado por la NASA, se puede observar de manera espectacular a través de binoculares o un pequeño telescopio.

Esto se debe a que este lunes Júpiter alcanzará su oposición, es decir, se situará en un punto diametralmente opuesto al Sol desde la perspectiva de nuestro planeta, lo cual facilitará que el gigante esté más iluminado que nunca en el último lustro.

Además, el gigante se situará a tan solo 640 millones de kilómetros de distancia (18 millones de kilómetros más cerca que durante la oposición de 2018), según indica National Geographic.

Con prismáticos se podrá admirar, además, sus cuatro lunas más grandes: Io, Europa, Ganímede y Calisto.

Con telescopios grandes, será posible incluso contemplar los completos detalles atmosféricos de Júpiter y su famosa Gran Mancha Roja -el mayor vórtice anticiclónico (altas presiones)- conforme el planeta gire sobre su eje.

Las personas de todo el mundo podrán disfrutar de este gran espectáculo, aunque los que viven en el hemisferio sur -como Chile- tendrán las mejores vistas.

