La India lanzó este lunes con éxito su misión Chandrayaan-2 al inexplorado polo sur de la Luna, el proyecto más ambicioso hasta ahora de la agencia espacial india y que hace una semana tuvo que ser abortado a una hora del despegue.

El lanzamiento de la misión lunar con el cohete GSLV Mark III se produjo como estaba programado a las 14.43 horas (05.13 hora chilena) desde la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial de Satish Dhawan, en el sur del país, según mostró en directo durante la cuenta atrás la organización de Investigación Espacial de la India (ISRO).

"Satélite separado", informó la ISRO entre aplausos 17 minutos después del lanzamiento, confirmando el éxito de la operación.

Chandrayaan-2 tiene como objetivo explorar el polo sur de la Luna, una tarea que ningún país ha logrado antes.

