IA revela nuevas claves sobre la composición de la cara oculta de la Luna

Un equipo de científicos chinos logró un avance significativo en la exploración lunar al desarrollar un modelo basado en IA (inteligencia artificial) capaz de mapear con gran precisión la composición química de la cara oculta de la Luna.

El estudio utiliza los datos obtenidos por la misión Chang'e-6, la primera en traer muestras directamente de esa región del satélite natural de la Tierra.

La investigación combina información de laboratorio procedente de las muestras lunares con imágenes multiespectrales de alta resolución captadas desde órbita. Gracias a este enfoque, los investigadores lograron reconstruir un mapa global de la composición química lunar, integrando por primera vez datos reales de la cara oculta del satélite.

El modelo de IA permitió identificar con precisión la distribución de seis elementos clave presentes en la superficie lunar: hierro, titanio, aluminio, magnesio, calcio y silicio.

Además, el sistema calculó el índice de magnesio en distintas regiones, lo que proporciona nuevas pistas sobre la formación y evolución geológica del satélite.

El estudio también identifica tres grandes regiones geoquímicas en la Luna: los mares lunares, las tierras altas y la Cuenca del Polo Sur-Aitken, una de las mayores estructuras de impacto del sistema solar. Los resultados revelan que las tierras altas de la cara oculta contienen una mayor proporción de rocas ricas en magnesio que las zonas equivalentes de la cara visible.

Este hallazgo aporta nuevas evidencias para comprender la hipótesis de la cristalización asimétrica del océano de magma lunar, un proceso que habría ocurrido durante las primeras etapas de formación de la Luna.

Los investigadores también pudieron delimitar con mayor precisión las fronteras entre diferentes regiones geológicas dentro de la Cuenca del Polo Sur-Aitken, lo que sugiere que el impacto que formó esta estructura expuso materiales profundos ricos en magnesio.

Además de ampliar el conocimiento científico sobre la evolución lunar, el nuevo mapa químico podría servir como referencia para futuras misiones espaciales, exploración de recursos y planificación de aterrizajes. El avance representa un paso importante para la investigación lunar y refuerza el papel de la inteligencia artificial en la exploración del espacio profundo.