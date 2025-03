Módulo privado para allanar el regreso humano aterrizó en la Luna tras 46 días de viaje

La sonda espacial Blue Ghost aterrizó este domingo en la Luna para analizar con ayuda de diez instrumentos el subsuelo, la superficie y la atmósfera lunar como parte del programa Artemis de la NASA para establecer una presencia humana permanente en el satélite a finales de la década.

Una hora antes del alunizaje, la nave realizó la quema de inserción de órbita de descenso, lo que permitió su aproximación controlada al sitio de aterrizaje en Mare Crisium, en la cara visible de la Luna.

Tras un viaje de más de seis semanas desde su lanzamiento en Florida el pasado 15 de enero, el módulo de aterrizaje de la empresa estadounidense Firefly Aerospace completó su maniobra final de inserción en órbita lunar baja el pasado 24 de febrero.

Los diez instrumentos de la NASA a bordo del Blue Ghost han llegado en óptimas condiciones y están listos para estudiar las propiedades del regolito lunar, las características geofísicas y la interacción entre el viento solar y la magnetosfera terrestre.

Los próximos días serán clave para la llamada misión Blue Ghost 1, ya que los instrumentos recopilarán datos valiosos sobre el entorno lunar para allanar el regreso humano a la Luna y la exploración del espacio profundo.

Entre los avances más destacados se encuentra el experimento Lunar GNSS Receiver Experiment (LuGRE), que ya logró durante el viaje rastrear señales del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) a una distancia récord de 246.000 millas (unos 400 kilómetros), demostrando la viabilidad de utilizar constelaciones de satélites terrestres como GPS y Galileo para la navegación en la Luna.

Ahora, LuGRE intentará un nuevo récord: la primera recepción de señales GNSS en la superficie lunar.

Por otro lado, el telescopio Lunar Environment Heliospheric X-ray Imager (LEXI) ha estado en operación desde poco después del lanzamiento, acumulando más de 50 horas de funcionamiento para su calibración y preparación.

LEXI captura imágenes de la interacción entre la magnetosfera terrestre y el viento solar, proporcionando datos valiosos sobre el clima espacial.

Desde la superficie lunar comenzará a recopilar datos e imágenes cruciales para la investigación científica.

Otros instrumentos a bordo son el Regolith Adherence Characterization (RAC), que evaluará cómo el polvo lunar se adhiere a diferentes materiales, información crucial para el diseño de futuros equipos y trajes espaciales.

Por su parte, el Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration with Rapidity (LISTER) medirá el flujo de calor desde el interior de la Luna, proporcionando información sobre su estructura térmica.

Con el hito de hoy, Firefly Aerospace y la NASA han demostrado una evolución de la tecnología de aterrizaje lunar para allanar el camino para futuras misiones tripuladas y la exploración sostenida del satélite natural de la Tierra.

Representa además un avance en el programa Artemis de la NASA para una presencia permanente en la Luna y en los esfuerzos de colaboración público-privada para la exploración del espacio.

En total, la misión, que forma parte del programa Servicios Comerciales de Carga Lunar (CLPS, en inglés) de la NASA, tendrá una duración aproximada de 60 días, que incluyeron el tránsito hacia la Luna y las operaciones en la superficie lunar.

We have confirmation #BlueGhost stuck the landing! Firefly just became the first commercial company in history to achieve a fully successful Moon landing. This small step on the Moon represents a giant leap in commercial exploration. Congratulations to the entire Firefly team,…