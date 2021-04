Sin Michael Collins, la Tierra pierde a otro de los pioneros de la Luna

El histórico vuelo del Apolo 11, la primera misión de aterrizaje lunar en 1969, perdió este miércoles a su piloto, el astronauta Michael Collins, quien murió a los 90 años después de batallar contra un cáncer.

A los 90 años murió Michael Collins, astronauta de la histórica misión Apolo 11

"Collins escribió y ayudó a contar la historia de los notables logros de nuestra nación en el espacio", manifestó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al ofrecer sus condolencias a la familia del astronauta.

Con su fallecimiento, el único sobreviviente de la hazaña en suelo lunar de hace 52 años es el astronauta Buzz Aldrin, quien lamentó hoy la pérdida de su compañero.

"Querido Mike, dondequiera que hayas estado o estés, siempre tendrás el fuego para llevarnos hábilmente a nuevas alturas", expresó en su cuenta de Twitter Aldrin, de 91 años.

Wherever you have been or will be, you will always have the Fire to Carry us deftly to new heights and to the future. We will miss you. May you Rest In Peace.

Neil Armstrong, el otro de los pioneros de la Luna, murió a los 82 años en 2012 debido a complicaciones tras someterse a una cirugía para aliviar una enfermedad de las arterias coronarias.

En julio de 1969 alrededor de un millón de personas se congregaron en Cabo Cañaveral, en la costa este de Florida, y sus alrededores para presenciar el lanzamiento del Apolo 11 con los tres astronautas de la agencia espacial estadounidense NASA.

Collins, Aldrin y Armstrong partieron el 16 de julio de ese año, a las 9.32 horas locales, rumbo a la Luna como parte del programa Apolo.

Desde Florida despegó el cohete Saturno V que transportaba la nave en la que llegaron a la Luna el 20 de julio, convirtiendo a Armstrong y Aldrin en los primeros humanos en pisar la superficie lunar.

A diferencia de ambos, Collins nunca caminó sobre la Luna, se quedó atrás y piloteó el módulo de comando mientras volaba en círculos por encima.

"Puede que no haya recibido la misma gloria, pero fue un socio igualitario, lo que le recordó a nuestra nación la importancia de la colaboración al servicio de las grandes metas", manifestó hoy el presidente Biden.

(De izquierda a derecha) Buzz Aldrin, Michael Collins y Neil Armstrong junto al presidente estadounidense Barack Obama en la Casa Blanca, 20 Julio de 2009. (Foto: EFE)

Por su parte, el ex presidente Mike Pence (2017-2021) señaló que "como piloto del módulo de comando del Apolo 11, Michael ayudó a ser pionero en una generación de exploración en el espacio y nos mostró una oportunidad ilimitada que nos espera en la Luna y más allá".

"Lamentamos el fallecimiento del astronauta del Apolo 11 Michael Collins, quien piloteó el primer viaje de la humanidad a la superficie de otro mundo", expresó por su parte la NASA en un comunicado.

Señaló que fue un "defensor de la exploración, inspiró a generaciones y su legado nos impulsa más hacia el cosmos".

We mourn the passing of Apollo 11 astronaut Michael Collins, who piloted humanity's first voyage to the surface of another world. An advocate for exploration, @AstroMCollins inspired generations and his legacy propels us further into the cosmos:

CON LA VISTA PUESTA EN MARTE

Collins, quien fue la estrella de las celebraciones del cincuentenario del Apolo 11 hace dos años en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, expresó en esa ocasión su deseo de ir al planeta rojo.

"No quiero volver a la Luna. Quiero ir a Marte", subrayó entonces.

Michael Collins, héroe del Apolo 11: "Las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres, incluso hacerlo mejor"

Su muerte se produce en medio de la reanudación desde 2020 de los viajes tripulados desde suelo estadounidense a la Estación Espacial Internacional (EEI) tras una pausa de nueve años después del fin del programa de transbordadores de la NASA en 2011.

Estos viajes comerciales, en asocio con la empresa SpaceX, buscan abaratar los costos de las misiones y reutilizar las cápsulas Dragon y los cohetes Falcon 9 para multiplicar la presencia de astronautas en la EEI y avanzar en las futuras misiones a la Luna y Marte.

"No quiero volver a la Luna. Quiero ir a Marte", subrayó Collins en las celebraciones del cincuentenario del Apolo 11 hace dos años (Foto: EFE).

La NASA subrayó hoy que Collins "ayudó a nuestra nación a lograr un hito decisivo" y recordó que también se distinguió en el Programa Gemini y como piloto de la Fuerza Aérea.

"Michael siguió siendo un incansable promotor del espacio", señaló la NASA en el comunicado.

"Collins vivió una vida de servicio a nuestro país. Desde su tiempo en la Fuerza Aérea hasta su carrera en la NASA, su servicio en el Departamento de Estado, su liderazgo en el Museo Nacional del Aire y el Espacio Smithsonian", indicó por su parte el presidente Biden.

BATALLA CONTRA EL CÁNCER

Un comunicado difundido por su familia señaló este miércoles que Collins había estado luchando contra el cáncer.

"Pasó sus últimos días en paz, con su familia a su lado. Mike siempre enfrentó los desafíos de la vida con gracia y humildad, y enfrentó este, su desafío final de la misma manera", detalló la comunicación, publicada en Twitter.

"Lo vamos a extrañar muchísimo. Sin embargo, también sabemos lo afortunado que se sintió Mike de haber vivido la vida que hizo", expresó su familia.

Family Statement on Passing of Astronaut Michael Collins

Collins nació el 31 de octubre de 1930 en Roma, hijo del agregado militar estadounidense allí.

A Collins, cuya esposa durante 57 años, Patricia, murió en 2014, le sobreviven tres hijos.

"Estoy seguro de que si todos pudieran ver la Tierra flotando justo afuera de sus ventanas, todos los días serían #EarthDay (el Dia de la Tierra)", escribió Collins en un tuit el pasado 22 de abril.

"Hay pocas cosas más frágiles o más hermosas que la Tierra, trabajemos juntos hoy y todos los días para proteger nuestro hogar", agregó el astronauta.