Emiratos Árabes lanzó su primera misión a Marte

Un cohete lanzado este lunes (domingo en Chile) desde Japón llevó al espacio la sonda emiratí "Hope", que orbitará Marte en febrero próximo en la primera misión interplanetaria que realiza un país árabe.

El lanzamiento del cohete de Mitsubishi Heavy Industries (MHI) se hizo a las 06:58 hora local (17:58 horas de Chile del domingo), a la hora programada, desde el centro espacial de Tanegashima, en el extremo suroeste de Japón, según las imágenes difundidas por la firma.

El cohete número 42 de la serie H-IIA tenía que haber despegado el pasado miércoles, pero las intensas lluvias en la zona motivaron el aplazamiento hasta el viernes, y de nuevo postergado para este lunes.

El cohete se alzó sobre un cielo despejado, después de la cuenta regresiva, sin que hubiera ningún impedimento previo, y pocos minutos después se desprendió de dos propulsores adicionales y siguió su curso.

Moments that make history... The Emirates Mars Mission team participates in the first Arabic countdown from Japan... The countdown that ushers a new era for Arab space exploration. #HopeMarsMission #HopeProbe pic.twitter.com/PaKk75e5F9