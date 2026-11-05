Nobel de Física sobre colonizar Marte: "Una absoluta locura"

El Premio Nobel de Física 2019, Michel Mayor, consideró que colonizar Marte u otros planetas es "una absoluta locura" y algo que está fuera de las posibilidades humanas, por lo que advierte de que la humanidad tiene que asumir que la Tierra es su único hogar y debe cuidarlo.

"Se dicen muchísimas estupideces en este tema. Un multimillonario dice que dentro de un siglo habrá un millón de personas viviendo en Marte. Es pura fantasía. No tengo nada en contra de la ciencia ficción, pero hay que separar claramente la ficción de la física. No iremos", afirmó Mayor.

El astrofísico suizo, que recibió el Nobel por el descubrimiento del primer exoplaneta que orbita una estrella similar al Sol, explicó que aunque se descubriera un planeta gemelo al nuestro a 30 años luz -una distancia cercana a escala cósmica- alcanzarlo exigiría acercarse a la velocidad de la luz, lo que requeriría una cantidad de energía imposible de conseguir.

En el caso de Marte, subrayó que no tiene oxígeno, que su atmósfera se compone casi por completo de dióxido de carbono, argón y nitrógeno, y que el suelo es tóxico.

"Salvo que a la gente le guste vivir bajo tierra, nunca viviremos allí. Nuestro pequeño planeta no está tan mal. Lo que debemos hacer es cuidarlo", aseveró antes de participar en un congreso del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).

Dinero que amenaza la exploración

Además, el científico expresó su preocupación por la irrupción de los intereses privados y los multimillonarios en la exploración espacial, que ha pasado de estar impulsada por la curiosidad científica a responder a intereses fundamentalmente comerciales.

Alertó también de que el despliegue de cientos de miles de satélites en órbitas bajas, promovido por grandes fortunas, amenaza con perjudicar la capacidad de los científicos para observar y estudiar el cosmos.

"Para ellos se trata exclusivamente de hacer dinero, de enviar turistas espaciales... No soy partidario de esa deriva", indicó Mayor, en referencia a los proyectos del trillonario Elon Musk.

Encontrar vida, un reto "colosal"

Mayor aseguró que el mayor reto para la próxima generación de astrofísicos es encontrar vida extraterrestre, algo que calificó como "colosal" pero sobre lo que se muestra optimista.

Para ello, explicó, se tienen que encontrar planetas tan pequeños como la Tierra que estén a una distancia de su estrella con temperaturas que permitan las reacciones químicas necesarias para el desarrollo de la vida.

Subrayó que, por ese motivo, los científicos están esforzándose por desarrollar instrumentos cada vez más precisos, técnicas y teorías para comprobar si es posible detectar vida analizando los cambios en la composición química de las atmósferas de los planetas, buscando lo que llaman "biomarcadores".

Sobre la posibilidad de encontrar vida inteligente, Mayor profundizó con prudencia y recordó que pese a los más de 60 años de investigación del proyecto SETI, que utiliza radiotelescopios para buscar señales artificiales procedentes del espacio, todavía no se ha obtenido ningún resultado.

"Nadie sabe nada al respecto. Lo único constatable a día de hoy es que no se ha obtenido ningún resultado. En la Tierra, durante la mayor parte del tiempo, la vida fue sumamente simple. No debemos centrarnos únicamente en formas de vida complejas como nosotros", expresó.