¿Y si hay vida en Marte? "Una avalancha de problemas éticos", dice investigadora científica

La NASA lanzó este jueves rumbo a Marte a su nuevo vehículo espacial rover, también conocido como "Perseverance", en busca de vida microscópica, ya sea presente o pasada, sobre la superficie marciana.

La histórica misión, bautizada Mars 2020, despegó hoy a las 11:50 GMT (7:50 hora chilena) desde Cabo Cañaveral, en Florida (EE.UU.), acoplado al cohete Atlas V desde la plataforma de lanzamiento 41 del Centro Espacial Kennedy.

Por delante le esperan seis meses de viaje hasta su llegada al planeta rojo.

"Es realmente sorprendente. Estoy tranquila pero a la vez emocionada por todo lo que está pasando", expresó a Hablando De, de Cooperativa, la científica y doctora Cristina Dorador, profesora del Departamento de Biotecnología de la Universidad de Antofagasta e investigadora titular del Centro de Biotecnología y Bioingeniería (CeBib) de la misma región.

Al aterrizar en Marte el próximo 18 de febrero, "Perseverance" buscará signos de vida microbiana pasada y ayudará a los científicos a comprender mejor la geología y el clima de nuestro vecino.

"Esto tiene también muchas implicancias, la pregunta es qué va a pasar si es que realmente se encuentra vida", reflexionó Dorador. A su juicio, "va a haber una avalancha no sólo de información, sino que también cuestionamientos de muchas índoles, incluso éticas, muy importantes".

La experta explicó que desde que comenzó la exploración espacial, hace más de 50 años, "ha habido sobre 50 misiones diferentes: sondas, landers, rovers, que cada vez han dado más información" sobre el universo. "Sin embargo, lo que a mí me sorprende es la posibilidad de acercarse a encontrar vida, y eso es gracias al conocimiento que tenemos de los ambientes en la Tierra y sobre todo en los ambientes extremos, que tenemos particularmente en Chile. Eso me emociona mucho", destacó.

"Probablemente el desierto de Atacama, donde se pudieron haber hecho muchas pruebas, va a servir para incluso buscar vida en otros planetas", puntualizó.

🚀 We have LIFTOFF to Mars! The @ulalaunch Atlas V takes flight with our @NASAPersevere rover. The #CountdownToMars continues as Perseverance begins her 7-month journey to the Red Planet! pic.twitter.com/3RTL1CR4WS